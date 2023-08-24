"Путин пленных не берет": самолет Евгения Пригожина сбили российские войска, — FT (фото)

По словам журналистов, директор ЦРУ Уильям Бернс в прошлом месяце говорил, что Пригожину, скорее всего, не удастся избежать возмездия со стороны президента РФ Владимира Путина.

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Самолет с Евгением Пригожиным на борту сбили российские силы ПВО, так как президент РФ Владимир Путин захотел ему отомстить. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника.

По словам источника журналистов, самолет был сбит российской зенитно-ракетной системой.

"Путин пленных не берет", — отметил чиновник.

Издание отметило, что еще в прошлом месяце директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая на форуме по безопасности в Аспене, говорил, что Пригожину, скорее всего, не удастся избежать возмездия со стороны президента РФ.

"Путин — величайший апостол расплаты, поэтому я буду удивлен, если Пригожину удастся избежать дальнейшего возмездия", — сказал он тогда.

Самолет Евгения Пригожина мог быть сбит российскими войсками

Отметим, что один из российских военных корреспондентов "Военный осведомитель" также заявил, что на некоторых обломках упавшего самолета Евгения Пригожина можно заметить отверстия, напоминающие следы от попадания элементов зенитной ракеты.

"Однако, полноценные выводы по данным кадрам сделать пока сложно — с некоторой вероятностью это могут быть пробоины, появившиеся от удара о землю", — говорится в сообщении.

Самолет Евгения Пригожина мог быть сбит российскими войсками

Отметим, что в России сформировались 4 версии о том, почему он упал. В Тверской области разбился самолет, пассажирами которого были основатели ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Фокус собрал разные версии, по которым падение авиасудна могли вызвать российская ПВО, Украина или даже ящик с дорогим вином.

Напомним, 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ упал самолет Embraer Legacy 600, принадлежавший Евгению Пригожину. По данным Grey Zone, его сбила российская ПВО. Все 10 человек, находившихся на борту, погибли.

Также отметим, что у Зеленского отреагировали на гибель Пригожина. По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, демонстративное устранение основателя ЧВК "Вагнер" говорит о том, что его мятеж слишком сильно напугал главу Кремля Владимира Путина.