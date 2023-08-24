Пригожин встретил свое "окно": что значит для будущего Украины смерть куратора ЧВК "Вагнер"

Западные эксперты отметили, что это событие мало повлияет на ситуацию на украинском фронте, поскольку гибель Пригожина скорее всего, означает, что ЧВК "Вагнер" больше не существует как боевая сила.

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Смерть руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не стала большой неожиданностью. Некоторые западные военные эксперты и политологи сошлись во мнении, что за его смертью стоит лично президент Владимир Путин и теперь возникает логичный вопрос, как это отразиться на ситуацию в Украине. Аналитики по-разному оценивают последствия гибель Пригожина, но отмечают, что Путин может использовать это как предлог для новых массированных ударов по Украине. О том, что за собой повлечет смерть куратора "вагнеровцев" говорится в материале Defense One.

Авторы публикации вспомнили о шутке среди кремлевских чиновников, которая звучит так: если вы попали в немилость к Владимиру Путину, держитесь подальше от открытых окон. Это отсылка к большому числу российских олигархов и чиновников, которые "перешли дорогу" Путину и затем погибли в результате "несчастных случаев".

Пригожин также встретил свое "окно" спустя два месяца после попытки осуществить в РФ государственный переворот. Комментируя событие президент США Джо Байден сказал, что хотя и не знает, что произошло на самом деле, но не удивлен этому.

"Мало что происходит в России, за чем не стоит Путин", — добавил глава Белого дома.

Обозреватели пишут, что их собеседники неоднозначно оценили последствия гибели Пригожина для Украины и российских операций на ее территории. Однако то, что эта новость означает для будущего "Вагнера" и России, зависит от того, какие факты в конечном итоге подтвердятся, а также от того, насколько пострадает руководство группировки.

Основатель аналитического центра Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович отметил, что если руководство группировки обезглавлено то это, скорее всего, означает, что "Вагнер" больше не существует как боевая сила.

"Это имеет широкие последствия для усилий России по распространению своего влияния в Африке, а также для любых будущих желаний использовать ударные подразделения "Вагнера" в наступательных операциях в Украине", — считает эксперт.

В таком контексте говорит и анонимный аналитик из американской разведки. Он сказал, что гибель Пригожина и командиров ЧВК мало что изменит на линии фронта в Украине, но с другой стороны может дать повод для новых ракетных ударов как раз в День независимости Украины.

"Путин, скорее всего, будет склонен использовать смерть Пригожина в качестве гибридного предлога или оправдания для нанесения новых массированных ракетных и беспилотных ударов по Украине. Независимо от причин гибели Пригожина она пришлась на канун Дня независимости, так что, на мой взгляд, это слишком хороший предлог, чтобы Россия им не воспользовалась. Символическое значение этих дат не будет упущено Путиным", — сказал он.

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В заключение он добавил, что если даже "Вагнер" будет расформирован, в любом случае для Путина важно иметь в распоряжении такие подразделения, как группировка "Вагнера", поскольку это хороший инструмент в его руках для организации диверсий и "тихих вторжений" по примеру аннексии Крыма в 2014 году. Только теперь Путин постарается максимально контролировать новую структуру наемников, которая появится вместо группы "Вагнера".

Ранее сообщалось, что самолет с Евгением Пригожиным на борту сбили российские силы ПВО. Обозреватели Financial Times со ссылкой на британского чиновника сообщили, что гибель Пригожина — это месть Владимира Путина, поскольку глава Кремля "пленных не берет".