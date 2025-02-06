Минобороны РФ завербовало около 29 тысяч заключенных из сотни колоний, — росСМИ

Заключенных в России ранее вербовал Евгений Пригожин в ЧВК "Вагнер", после его смерти "эстафету" перехватило Минобороны РФ со своим "Шторм Z".

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Россия могла завербовать и отправить на войну в Украину до 29 тысяч заключенных. Об этом свидетельствуют данные о жетонах российских военнослужащих. Об этом рассказывается в исследовании российского онлайн-издания "Важные истории"

Данные журналисты собирали по соцсетям, где родственники пропавших в Украине российских военных ежедневно публикуют просьбы об их поиске. В этих сообщениях родные называют не только имена пропавших, но и номера их жетонов. После анализа тысячи таких публикаций журналисты выяснили, что в штрафные воинские части, созданные РФ, или отряды "Шторм Z" из российских колоний могли завербовать около 29 тысяч человек.

Минобороны РФ запустило этот проект в феврале 2023 года, перехватив набор заключенных на войну у Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер". Уже к сентябрю набор в "Шторм Z" закончился, после чего контракты для новых волн "спецконтингента" стали бессрочными. Сам Евгений Пригожин, напомним, в июне 2023 года устроил свой "марш на Москву", а уже в августе самолет с ним на борту разбился в Тверской области.

Как российских заключенных вербовали на войну в Украине

Пригожин занялся набором заключенных на фронт в первые месяцы после начала полномасштабной войны в свою ЧВК "Вагнер". Уже в начале 2023 года этим же занялось Министерство обороны РФ. Из числа так называемого "спецконтингента" ведомство формировало так называемые штурмовые роты "Шторм Z". Как и "вагнеровцы", штурмовики Минобороны РФ получали помилование и спустя полгода службы возвращались с фронта домой.

Пригожин занимался вербовкой заключенных в колониях РФ Фото: Скриншот

Большинство воюющих в "Шторм Z" получили жетоны с серией "АБ", показывают данные, изученные "Важными историями". Эта серия стала для них основной не позже апреля 2023 года, раньше ее использовали для военнослужащих из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Последний раз этот номер жетонов использовался 29 августа 2023 года. Уже с сентября вербовка в колониях продолжилась под брендом "Шторм V", а заключенные стали получать жетоны тех же серий, что и остальные российские военные.

Как в подсчете помогли номера жетонов

АБ-170001 — первый по порядку из известных журналистам номеров, который присвоили завербованному заключенному. Он принадлежит Василию Двирнику, которого казанский суд в 2019 году приговорил к 13 с половиной годам заключения по одному из крупнейших дел против наркоторговцев: у банды изъяли синтетических наркотиков на 40 млрд рублей.

Последний известный номер — АБ-204931 — получил Сергей Селиманов, отбывавший срок в ИК-3 Перелешино в Воронежской области. В октябре 2022 года его признали виновным в четырех кражах. Среди прочего, Селиманов украл из отделения "Почты России" четыре зажигалки и восемь банок консервов. После этого он поджег здание почты с помощью украденной зажигалки и скрылся.

Все найденные жетоны, порядковый номер которых превышает АБ-205000, уже принадлежат жителям оккупированного РФ Луганска и области.

Как работали вербовщики Минобороны РФ

Всего за первые полгода представители Минобороны РФ посетили как минимум 108 колоний. В большей части учреждений ФСИН до этого побывали вербовщики ЧВК "Вагнер", однако в 19 колониях набор в ВС РФ, вероятно, произошел впервые. Так, в российскую армию, среди прочих, попали заключенные из ЛИУ-10 Новосибирск, где содержатся заключенные с активной формой туберкулеза.

Как распределялись номера жетонов в армии РФ Фото: Важные истории

Минобороны РФ использовало для "Шторм Z" весь диапазон жетонов от АБ-170000 до АБ-205000. Таким образом, в "Шторм Z" завербовали около 29 тысяч заключенных, но эта цифра может быть выше.

В разговоре с журналистами некоторые уцелевшие боевики из штурмовых отрядов рассказывали, что представители Минобороны РФ забирали группы по 150–180 человек.

Как Минобороны РФ обмануло завербованных заключенных

43-летний экс-заключенный Александр согласился пообщаться с журналистами. Он рассказал, что поехал на войну с Украиной в составе "Шторм Z", после того, как он отказался вступить в ЧВК Евгения Пригожина. Тогда он считал, что "схема ненадежна" и через полгода его не отпустят.

Отправившись на войну по набору Минобороны, Александр и его сослуживцы столкнулись с тем, что их оставили на передовой на месяц дольше обещанного полугода. Чтобы они не могли рассказать об этом родственникам, командование отобрало у штурмовиков телефоны. В результате родные стали искать его в тематических чатах для поиска пропавших военных.

Пленные российские военные Фото: Генштаб ВСУ

На войне Александр получил ранение и на месяц попал в госпиталь. По словам экс-заключенного, ему выплатили только губернаторскую компенсацию по ранению, а федеральное пособие в 3 млн рублей выплачивать отказались, так как у него "особая справка". Он судился, но проиграл.

В армию РФ заманивают выплатами, но нет гарантий их получения Фото: Аргументы и факты

Также бывшим заключенным не положены ни страховые выплаты за ранение или гибель, ни удостоверения ветерана боевых действий, а их денежное довольствие могло оказаться в несколько раз меньше, чем у мобилизованных и контрактников. Известно, что "штурмовики" возвращаются на поле боя даже после ранений и ампутаций.

Бывший заключенный Александр рассказал, что в военкомате ему сообщили, что он подписал не контракт о прохождении воинской службы в ВС РФ, а лишь "согласие", что не дает права на выплаты и льготы. По его словам "кто-то передумал их выдавать".

Журналисты отмечают, что с сентября 2023 года ситуация несколько изменилась. Завербованных из "Шторм V" уравняли с другими контрактниками. Но по новым правилам "спецконтингент" больше не может рассчитывать на помилование, а вместо полугодового "согласия" они теперь подписывают контракты сроком на год. "Из-за действия президентского указа о мобилизации они становятся бессрочными", — резюмируют расследователи.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как в России заманивают жителей на службу в армии и на войну в Украине. Примечательно, но многие из подписавших контракт, не знали, что он бессрочный.