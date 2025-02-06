Міноборони РФ завербувало близько 29 тисяч ув'язнених із сотні колоній, — росЗМІ

Ув'язнених у Росії раніше вербував Євген Пригожин у ПВК "Вагнер", після його смерті "естафету" перехопило Міноборони РФ зі своїм "Шторм Z".

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Росія могла завербувати і відправити на війну в Україну до 29 тисяч ув'язнених. Про це свідчать дані про жетони російських військовослужбовців. Про це розповідається в дослідженні російського онлайн-видання "Важные истории"

Дані журналісти збирали по соцмережах, де родичі зниклих в Україні російських військових щодня публікують прохання про їхній пошук. У цих повідомленнях рідні називають не лише імена зниклих, а й номери їхніх жетонів. Після аналізу тисячі таких публікацій журналісти з'ясували, що у штрафні військові частини, створені РФ, або загони "Шторм Z" з російських колоній могли завербувати приблизно 29 тисяч осіб.

Міноборони РФ запустило цей проєкт у лютому 2023 року, перехопивши набір ув'язнених на війну у Євгена Пригожина і ПВК "Вагнер". Уже до вересня набір у "Шторм Z" закінчився, після чого контракти для нових хвиль "спецконтингенту" стали безстроковими. Сам Євген Пригожин, нагадаємо, у червні 2023 року влаштував свій "марш на Москву", а вже в серпні літак із ним на борту розбився у Тверській області.

Як російських в'язнів вербували на війну в Україні

Пригожин зайнявся набором ув'язнених на фронт у перші місяці після початку повномасштабної війни у свою ПВК "Вагнер". Уже на початку 2023 року цим же зайнялося Міністерство оборони РФ. З числа так званого "спецконтингенту" відомство формувало так звані штурмові роти "Шторм Z". Як і "вагнерівці", штурмовики Міноборони РФ отримували помилування і через півроку служби поверталися з фронту додому.

Пригожин займався вербуванням ув'язнених у колоніях РФ Фото: Скриншот

Більшість тих, хто воює в "Шторм Z", отримали жетони із серією "АБ", показують дані, вивчені "Важливими історіями". Ця серія стала для них основною не пізніше квітня 2023 року, раніше її використовували для військовослужбовців із так званих "ДНР" і "ЛНР".

Востаннє цей номер жетонів використовувався 29 серпня 2023 року. Уже з вересня вербування в колоніях продовжилося під брендом "Шторм V", а ув'язнені стали отримувати жетони тих самих серій, що й інші російські військові.

Як у підрахунку допомогли номери жетонів

АБ-170001 — перший за порядком із відомих журналістам номерів, який присвоїли завербованому ув'язненому. Він належить Василю Двірнику, якого казанський суд 2019 року засудив до 13 з половиною років ув'язнення за однією з найбільших справ проти наркоторговців: у банди вилучили синтетичних наркотиків на 40 млрд рублів.

Останній відомий номер — АБ-204931 — дістав Сергій Селіманов, який відбував строк у ВК-3 Перелешине у Воронезькій області. У жовтні 2022 року його визнали винним у чотирьох крадіжках. Серед іншого, Селіманов вкрав із відділення "Пошти Росії" чотири запальнички і вісім банок консервів. Після цього він підпалив будівлю пошти за допомогою вкраденої запальнички і втік.

Усі знайдені жетони, порядковий номер яких перевищує АБ-205000, уже належать жителям окупованого РФ Луганська та області.

Як працювали вербувальники Міноборони РФ

Загалом за перші півроку представники Міноборони РФ відвідали щонайменше 108 колоній. У більшій частині установ ФСВП до цього побували вербувальники ПВК "Вагнер", однак у 19 колоніях набір до ЗС РФ, імовірно, відбувся вперше. Так, до російської армії, серед інших, потрапили ув'язнені з ЛІУ-10 Новосибірськ, де утримуються ув'язнені з активною формою туберкульозу.

Як розподілялися номери жетонів в армії РФ Фото: Важные истории

Міноборони РФ використовувало для "Шторм Z" весь діапазон жетонів від АБ-170000 до АБ-205000. Таким чином, у "Шторм Z" завербували близько 29 тисяч ув'язнених, але ця цифра може бути вищою.

У розмові з журналістами деякі вцілілі бойовики зі штурмових загонів розповідали, що представники Міноборони РФ забирали групи по 150-180 осіб.

Як Міноборони РФ обдурило завербованих ув'язнених

43-річний екс-ув'язнений Олександр погодився поспілкуватися з журналістами. Він розповів, що поїхав на війну з Україною у складі "Шторм Z", після того, як він відмовився вступити до ПВК Євгена Пригожина. Тоді він вважав, що "схема ненадійна" і через півроку його не відпустять.

Вирушивши на війну за набором Міноборони, Олександр і його товариші по службі зіштовхнулися з тим, що їх залишили на передовій на місяць довше за обіцяний півроку. Щоб вони не могли розповісти про це родичам, командування відібрало у штурмовиків телефони. У результаті рідні стали шукати його в тематичних чатах для пошуку зниклих військових.

Полонені російські військові Фото: Генштаб ЗСУ

На війні Олександр дістав поранення і на місяць потрапив у госпіталь. За словами екс-ув'язненого, йому виплатили тільки губернаторську компенсацію за поранення, а федеральну допомогу в 3 млн рублів виплачувати відмовилися, оскільки в нього "особлива довідка". Він судився, але програв.

В армію РФ заманюють виплатами, але немає гарантій їх отримання Фото: Аргументы и факты

Також колишнім ув'язненим не належать ані страхові виплати за поранення або загибель, ані посвідчення ветерана бойових дій, а їхнє грошове забезпечення могло бути в кілька разів меншим, ніж у мобілізованих і контрактників. Відомо, що "штурмовики" повертаються на поле бою навіть після поранень і ампутацій.

Колишній ув'язнений Олександр розповів, що у військкоматі йому повідомили, що він підписав не контракт про проходження військової служби у ЗС РФ, а лише "згоду", що не дає права на виплати та пільги. За його словами "хтось передумав їх видавати".

Журналісти зазначають, що з вересня 2023 року ситуація дещо змінилася. Завербованих зі "Шторм V" зрівняли з іншими контрактниками. Але за новими правилами "спецконтингент" більше не може розраховувати на помилування, а замість піврічної "згоди" вони тепер підписують контракти терміном на рік. "Через дію президентського указу про мобілізацію вони стають безстроковими", — резюмують розслідувачі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як у Росії заманюють жителів на службу в армії і на війну в Україні. Примітно, але багато хто з тих, хто підписав контракт, не знав, що він безстроковий.