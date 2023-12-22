Стал опасным, когда начал требовать оружие: в WSJ узнали, кто убил Пригожина

По данным СМИ, когда в 2022 году президента РФ Владимира Путина предупреждали о слишком большом влиянии главы "Вагнера", он не реагировал. Мнение лидера страны-агрессора изменил один звонок.

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В конце августа в авиакатастрофе погиб глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Убийство инициировал давний соратник президента Владимира Путина и его правая рука Николай Патрушев. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal от 22 декабря.

Западные разведчики рассказали, что убийство Пригожина готовилось в течение двух месяцев. Однако "основания" для ликвидации главного "вагнеровца" возникли задолго до этого.

Еще летом 2022 года Патрушев предупреждал Путина, что "Вагнер" дает Пригожину слишком много военного и политического влияния. Он был убежден, что это представляет угрозу для Кремля. Однако лидер страны-агрессора игнорировал предостережения, наблюдая за успехами ЧВК на передовой.

Все изменилось, когда Пригожин начал жаловаться на недостаточное обеспечение его бойцов. Однажды он лично позвонил президенту и грубо потребовал оружие. Позже Патрушев использовал этот разговор как аргумент, что глава наемников стал опасным.

Фото Патрушева с Путиным Фото: ТАСС

Когда в конце июня Пригожин решился на мятеж, отправив своих вооруженных бойцов на территорию России, его судьба была предрешена. Патрушев увидел возможность окончательно устранить руководителя "Вагнера". В Кремле уже мало кто верил, что организатору "марша" против командования удастся избежать последствий.

После мятежа и успешных переговоров с лидером Беларуси Александром Лукашенко Пригожин насторожился. Он понимал, что приобрел врагов и может быть ликвидирован, но придерживался соглашения. В то же время за ним пристально следили.

В начале августа Патрушев вызвал в свой кабинет помощника. В тот день был отдан приказ начать подготовку операции по ликвидации Пригожина. Позже планы показали самому Путину, и он не возразил.

В день своей гибели глава ЧВК "Вагнер" ждал в аэропорту, когда инспекторы по безопасности завершат проверку самолета. По данным разведки, именно во время этой задержки под крылом появилась небольшая бомба.

Через несколько дней после авиакатастрофы в России сообщили, что тесты ДНК подтвердили смерть Пригожина. Вместе с ним погибли еще девять человек, в том числе командир "вагнеровцев" Дмитрий Уткин.

Напомним, в росСМИ информировали, что Евгений Пригожин перед мятежом планировал выступление в Госдуме РФ, чтобы вернуть расположение президента Владимира Путина. Глава ЧВК "Вагнер" обратился за разрешением выступить с трибуны, но получил отказ.

Экс-офицер ФСБ и российский террорист Игорь Гиркин поделился, что боится ликвидации. Он предполагает, что его арестовали, чтобы позже "амнистировать" как Пригожина.