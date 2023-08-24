Тела сильно пострадали: Пригожина опознали в морге после авиакатастрофы, — росСМИ

Российские журналисты утверждают, что одна из версий крушения — взрывное устройство, которое было подложено в самолет перед вылетом.

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Тело главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опознано в морге по косвенным признакам. Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".

Сами останки сильно повреждены и не поддаются визуальному опознанию. Точную информацию даст только экспертиза.

Пригожина опознали в морге после авиакатастрофы

Одна из версий крушения — взрыв в отсеке шасси. Взрывное устройство туда могло быть заложено перед вылетом, сообщает источник Shot. До полета в Петербург бизнес-джет находился 10 дней на ремонте, сейчас следователи устанавливают всех, что имел доступ в ангар с самолетом.

Гибель Пригожина: обстоятельства происшествия

23 августа из аэропорта в Москве поднялись два самолета, которые часто использовали руководители ЧВК "Вагнер" — "бизнес-джеты" с номерами RA-02795 и RA-02748. Первый из них упал в Тверской области. На борту находилось 10 человек: семь пассажиров и трое членов экипажа. Все, кто находился на борту, погибли, сообщили в "Росавиации".

Первые несколько часов не было известно, находился ли на борту владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: до него не могли дозвониться, но надеялись, что он находился на борту другого судна.

К вечеру 23 августа поисковая операция на месте падения завершилась, но опознание на основе ДНК еще не провели. Поэтому официальных заявлений о гибели Пригожина пока от российских властей не было.

Между тем в СМИ рассматривают несколько версий причин авиакатастрофы. В частности, предполагают, что причина — попадание ракеты системы противовоздушной обороны. Считают, что приказ о сбивании самолета с Пригожиным мог отдать президент России Владимир Путин. По мнению западных СМИ, глава Кремля отложил месть на два месяца из-за своей прокрастинации.

Напоминаем, после падения самолета Пригожина стало известно, что незадолго до полета он находился на внеплановом ремонте — об этом сообщила своим родным одна из погибших. Тем временем свидетели авиакатастрофы уверяют, что слышали два взрыва, после которых обломки судна разбросало по сторонам.