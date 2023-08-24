Стюардесса, погибшая вместе с Пригожиным, знала о странном ремонте самолета накануне ЧП, — СМИ

За несколько часов до авиакатастрофы, по словам журналистов, Кристина Распопова рассказала своим родным о том, что их рейс задерживается. Причины ей не назвали.

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Родственники бортпроводницы Кристины Распоповой, которая погибла вместе с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщили, что накануне аварии произошел странный ремонт самолета. Об этом информирует "24 Канал".

В российских СМИ сообщили, что 39-летняя стюардесса Кристина Распопова была единственной девушкой, которая погибла во время крушения самолета.

За несколько часов до вылета она рассказала своим родным о том, что их рейс задерживается. Причины ей не назвали. Накануне вылета она выложила фотографию из кафе аэропорта.

Кто такая Кристина Распопова

Кристина — сестра Евгения Распопова, заместителя прокурора Еманжелинска Челябинской области. Местный следственный комитет недавно возбудил уголовное производство по факту смерти двух мужчин в городской больнице. Однако уже на следующий день Распопов принял решение отменить соответствующее постановление, ссылаясь на его незаконность.

Ранее Кристина Распопова проживала в Москве. Через какое-то время она устроилась в фирму "МНТ Аэро". Впоследствии девушка переехала жить в Санкт-Петербург. До этого она также работала в бизнес-авиации.

Фото: соцсети

Падение самолета Пригожина в Тверской области

В Тверской области 23 августа упал самолет, принадлежавший Евгению Пригожину. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли в результате катастрофы. Место падения авиасудна было оцеплено в радиусе 4 километров. Очевидец рассказал, что части самолета разбросало в разные стороны примерно на пять километров.

Напомним, американский президент Джо Байден прокомментировал падение самолета. Он отметил, что в России происходит мало событий, к которым не был бы причастен Владимир Путин.