"Два громких хлопка": части самолета Пригожина разбросало в разные стороны, — росСМИ (видео)

По словам российских журналистов, все 10 тел погибших еще на месте. Они получили сильные "механические повреждения" в результате взрыва.

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Над обломками самолета Евгения Пригожина силовики становили мощные прожекторы. Криминалисты приступили к изучению частей упавшего самолета. Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что все 10 тел погибших еще на месте. Они получили сильные "механические повреждения" в результате взрыва. Теперь опознавать некоторых предстоит "по косвенным признакам" или даже по ДНК.

Также администраторы отметили, что место падения фюзеляжа самолета Евгения Пригожина оцеплено в радиусе 4 километров.

Сообщается, что помимо сотрудников ГИБДД в оцеплении силовики с автоматами. Сотовая связь работает с перебоями.

Кроме того, очевидец в районе станции Куженкино рассказал о крушении самолета Пригожина. По его словам, части самолета разбросало в разные стороны примерно на пять километров.

"Два хлопка таких громких было. Даже у меня собака залаяла. Кусок улетел дальше, туда, к Куженкино, это поселок. В том районе упал. А второй кусок полетел, обломок, так веерообразно, шумно так летел, здорово", — рассказал один из очевидцев.

Место падения самолета Пригожина оцеплено

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что самолет Евгения Пригожина сбили российские войска. По словам журналистов, директор ЦРУ Уильям Бернс в прошлом месяце говорил, что Пригожину, скорее всего, не удастся избежать возмездия со стороны президента РФ Владимира Путина.

Отметим, что в России сформировались 4 версии о том, почему он упал. В Тверской области разбился самолет, пассажирами которого были основатели ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Фокус собрал разные версии, по которым падение авиасудна могли вызвать российская ПВО, Украина или даже ящик с дорогим вином.