"На кожному перехресті зазивали": роЗМІ розповіли, як Путін шукає контрактників для війни в Україні

Контрактникам у Москві міська влада платить майже два мільйони рублів за підпис на договорі з Міноборони. Так саме до столиці з'їжджаються з усієї РФ.

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Війна в Україні для багатьох росіян єдина можливість швидко підняти свій добробут. Але в Москві платять більше, ніж в інших регіонах, тож із серпня 2024 року в Бутирському районі російської столиці стоїть черга з чоловіків 18 — 65 років з усієї Росії, які приїхали записуватися на війну. Журналісти видання "Верстка" поспілкувалися з тими, хто зібрався воювати заради грошей.

Контракт укладають неподалік від станції метро Тимірязєвська. "На кожному перехресті зазивали в армійській формі роздають флаєри та листівки, запрошуючи на нову роботу — воювати", — зазначають журналісти.

На вході в пункт стоять двоє поліцейських з автоматами. З дев'ятої ранку тут шикується черга: першими в центр ідуть жителі інших регіонів, які приїхали нічними поїздами до Москви. Журналісти зазначили, що черга електронна, у гучномовець оголошували номери ближче до сотого, хоча ще не було й обіду, і зал був повний.

Чому контракт росіяни укладають у Москві

Черги в пункт відбору з'явилися після 6 серпня, після початку операції ЗСУ в Курській області. Але патріотизм тут ні до чого. 23 липня мер Москви Сергій Собянін підписав указ про те, що виплатить 1,9 млн рублів (близько 800 тисяч гривень) кожному контрактникові, відібраному на військову службу в міському пункті. З урахуванням зарплати, московських і федеральних надбавок уряд Москви порахував, що загальна сума виплат військовослужбовцю-контрактнику "становитиме понад 5,2 мільйона рублів за перший рік служби", це близько 2 млн гривень.

Усередині пункту відбору на військову службу за контрактом у Москві Фото: Верстка

Після цього до Москви потягнулися чоловіки з усіх регіонів Росії. "За відчуттями, у нас зараз чверть москвичів, всі інші приїжджають. Якщо ти живеш в Уфі — ти можеш укласти контракт там, але тобі заплатять 400 тисяч підйомних від міста. Або ти можеш купити собі квиток, прилетіти в Москву, отримати два лями і піти на війну від нас", — коментують у центрі.

Московські виплати в поєднанні з рішенням Володимира Путіна про те, що вперше контракт можуть підписувати люди аж до 65 років, призвели до того, що в черзі тепер повно чоловіків передпенсійного і пенсійного віку.

"Я пожив, синові зараз квартиру візьмемо, ну вб'ють — ну що тепер", — повідомляє один із охочих укласти контракт із російською армією. Один з офіцерів ВДВ, який перебуває на Херсонщині, підтвердив журналістам, що "в окопах дедалі більше чоловіків, старших за 50 років".

Фіктивні робітники міських служб

Охочі укласти контракт йдуть по ланцюжку з лікарів, цивільних психологів, юристів, військових, нотаріусів і співробітників банків. Усіх згодних підписати контракт оформляють на роботу в Мосгаз, Мосліфт або іншу установу житлово-комунального комплексу Москви. Їх укладають, щоб контрактник отримав додаткові "московські" виплати, це плюс 50 тисяч рублів до зарплати щомісяця. Інша причина оформлення цих трудових договорів — схема проведення майже двомільйонної виплати від уряду Москви. Ці гроші надходять на рахунок контрактника разом із зарплатою від Мосгазу або Мосліфту на картки Ощадбанку, ВТБ та інших банків, розповів "Верстці" один зі співробітників центру.

Біля пункту відбору на військову службу за контрактом у Москві Фото: Верстка

"Більшість із тих, хто приходить сюди, мало заробляє, — визнає один із фахівців пункту відбору в Москві. — Але майже всі говорять про патріотичні почуття, коли питаєш, у чому мотивація".

Майже всі дружини знають і усвідомлено відпускають чоловіків на війну, кажуть співробітники пункту. "Ну тому що це круто для дружин. Вона розуміє, що з точки зору її дітей та їхнього майбутнього — у них усе буде добре. А якщо працюєш ти на меблевому підприємстві за 30 тисяч на місяць, які у вас інші виходи можуть бути взагалі?"

Війна, як втеча від кримінальної відповідальності

Співробітники пункту відбору на Тимірязевській розповідають, що майже половина охочих — це ті, хто сидів у в'язниці. "Зняти тавро кримінальника — дуже сильна мотивація", — каже один із юристів, які працюють у центрі.

Також приходять ті, хто хоче уникнути суду і в'язниці. Офіційним такий шлях став у вересні 2024 року: Держдума ухвалила два законопроєкти про звільнення від кримінальної відповідальності людей, які скоїли злочини, якщо вони підпишуть контракт із Міноборони і поїдуть воювати. Тепер обвинуваченим у злочинах піти на фронт можна на будь-якій стадії кримінального процесу: одразу після затримання, і в СІЗО, і під час суду, і коли вже живеш у колонії. Достатньо визнати провину і тим самим підвищити статистику розкриття злочинів, яка досі слугує головним критерієм ефективності роботи співробітників МВС.

Як зізнаються самі співробітники центру, їхнє завдання — відправити на війну всіх. "Я ще нікому не відмовив, так скажу. Чому? Ну, мені здається це дивним, людина хоче піти померти за Путіна, чому я маю її зупиняти? Навпаки. Я бачу такого, хоче піти померти. Було б дивно мені говорити, ні, йди працюй охоронцем".

Багато росіян не знають, що контракт укладається до кінця війни

Журналісти переконалися, що більшість тих, хто приходить у пункт відбору на військову службу за контрактом у Москві, не в курсі, що їхній контракт зовсім не на рік, а безстроковий. Журналісти нагадують, що перший контракт із російською армією на рік. Але відразу після його закінчення продовжать автоматично. "Це пов'язано з указом Володимира Путіна від вересня 2022 року про те, що всі військові контракти вважаються безстроковими, поки не закінчиться СВО. Це щоб мобілізованим було не прикро, що вони там третій рік сидять, а контрактники приходять і йдуть. Тож ваш контракт до кінця СВО", — зазначають репортери.

Біля пункту відбору на військову службу за контрактом у Москві Фото: Верстка

"Деякі "тепленькі" взагалі не в курсі про автоматичне продовження, — підтверджує один із юристів. — У таких узагалі ілюзія, що вони укладуть контракт на рік, там у учебці відсидяться і повернуться додому з грошима".

Після укладення контракту автобуси відвозять військових із Москви на позиції. Із серпня, як випливає з отриманих виданням даних, на фронт звідси вирушили понад 14 тисяч осіб. Від початку вторгнення в Україну там загинули понад 70 000 російських військових, кожен п'ятий із них підписав контракт із російською армією після початку війни. Реальна кількість убитих і важко поранених з російського боку може доходити до півмільйона.