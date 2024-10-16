"На каждом перекрестке зазывалы": роСМИ рассказали, как Путин ищет контрактников для войны в Украине

Контрактникам в Москве городские власти платят почти два миллиона рублей за подпись на договоре с Минобороны. Так именно в столицу съезжаются со всей РФ.

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Война в Украине для многих россиян единственная возможность быстро поднять свое благосостояние. Но в Москве платят больше, чем в прочих регионах, так что с августа 2024 года в Бутырском районе российской столицы стоит очередь из мужчин 18 – 65 лет со всей России, приехавших записываться на войну. Журналисты издания "Верстка" пообщались с теми, кто собрался воевать ради денег.

Контракт заключают неподалеку от станции метро Тимирязевская. "На каждом перекрестке зазывалы в армейской форме раздают флаеры и листовки, приглашая на новую работу — воевать", — отмечают журналисты.

На входе в пункт стоят двое полицейских с автоматами. С девяти утра тут выстраивается очередь: первыми в центр идут приехавшие ночными поездами в Москву жители других регионов. Журналисты отметили, что очередь электронная, в громкоговоритель объявляли номера ближе к сотому, хотя еще не было и обеда и зал был полон.

Почему контракт россияне заключают в Москве

Очереди в пункт отбора появились после 6 августа, после начала операции ВСУ в Курской области. Но патриотизм тут не при чем. 23 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что выплатит 1,9 млн рублей (около 800 тысяч гривен) каждому контрактнику, отобранному на военную службу в городском пункте. С учетом зарплаты, московских и федеральных надбавок правительство Москвы посчитало, что общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику "составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы", это около 2 млн гривен.

Внутри пункта отбора на военную службу по контракту в Москве Фото: Верстка

После этого в Москву потянулись мужчины из всех регионов России. "По ощущениям, у нас сейчас четверть москвичей, все остальные приезжают. Если ты живешь в Уфе — ты можешь заключить контракт там, но тебе заплатят 400 тысяч подъемных от города. Или ты можешь купить себе билет, прилететь в Москву, получить два ляма и пойти на войну от нас", — комментируют в центре.

Московские выплаты в сочетании с решением Владимира Путина о том, что впервые контракт могут подписывать люди вплоть до 65 лет, привели к тому, что в очереди теперь полно мужчин предпенсионного и пенсионного возраста.

"Я пожил, сыну сейчас квартиру возьмем, ну убьют — ну что теперь", — сообщает один из желающих заключить контракт с российской армией. Один из офицеров ВДВ, который находится в Херсонской области, подтвердил журналистам, что "в окопах все больше мужчин старше 50 лет".

Фиктивные рабочие городских служб

Желающие заключить контракт идут по цепочке из врачей, гражданских психологов, юристов, военных, нотариусов и сотрудников банков. Всех согласных подписать контракт оформляют на работу в Мосгаз, Мослифт или другое учреждение жилищно-коммунального комплекса Москвы. Их заключают, чтобы контрактник получил дополнительные "московские" выплаты, это плюс 50 тысяч рублей к зарплате ежемесячно. Другая причина оформления этих трудовых договоров — схема проведения почти двухмиллионный выплаты от правительства Москвы. Эти деньги поступают на счет контрактника вместе с зарплатой от Мосгаза или Мослифта на карты Сбера, ВТБ и прочих банков, рассказал "Верстке" один из сотрудников центра.

Возле пункта отбора на военную службу по контракту в Москве Фото: Верстка

"Большинство из приходящих сюда мало зарабатывает, — признает один из специалистов пункта отобра в Москве. — Но почти все говорят о патриотических чувствах, когда спрашиваешь, в чем мотивация".

Почти все жены знают и осознанно отпускают мужчин на войну, говорят сотрудники пункта. "Ну потому что это круто для жен. Она понимает, что с точки зрения ее детей и их будущего — у них все будет хорошо. А если работаешь ты на мебельном предприятии за 30 тысяч в месяц, какие у вас другие выходы могут быть вообще?"

Война, как бегство от уголовной ответственности

Сотрудники пункта отбора на Тимирязевской рассказывают, что почти половина желающих – это те, кто сидел в тюрьме. "Снять клеймо уголовника — очень сильная мотивация", — говорит один из юристов, работающих в центре.

Также приходят те, кто хочет избежать суда и тюрьмы. Официальным такой путь стал в сентябре 2024 года: Госдума приняла два законопроекта об освобождении от уголовной ответственности людей, которые совершили преступления, если они подпишут контракт с Минобороны и уедут воевать. Теперь обвиняемым в преступлениях уйти на фронт можно на любой стадии уголовного процесса: сразу после задержания, и в СИЗО, и во время суда, и когда уже живешь в колонии. Достаточно признать вину и тем самым повысить статистику раскрываемости преступлений, которая до сих пор служит главным критерием эффективности работы сотрудников МВД.

Как признаются сами сотрудники центра, их задача — отправить на войну всех. "Я еще никому не отказал, так скажу. Почему? Ну, мне кажется это странным, человек хочет пойти умереть за Путина, почему я должен его останавливать? Наоборот. Я вижу такого, хочет пойти умереть. Было бы странно мне говорить, нет, иди работай охранником".

Многие россияне не знают, что контракт заключается до конца войны

Журналисты убедились, что большинство тех, кто приходит в пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, не в курсе, что их контракт вовсе не на год, а бессрочный. Журналисты напоминают, что первый контракт с российской армией на год. Но сразу после его истечения продлят автоматически. "Это связано с указом Владимира Путина от сентября 2022 года о том, что все военные контракты считаются бессрочными, пока не закончится СВО. Это чтобы мобилизованным было не обидно, что они там третий год сидят, а контрактники приходят и уходят. Так что ваш контракт до конца СВО", — отмечают репортеры.

Возле пункта отбора на военную службу по контракту в Москве Фото: Верстка

"Некоторые "тепленькие" вообще не в курсе об автоматическом продлении, — подтверждает один из юристов. — У таких вообще иллюзия, что они заключат контракт на год, там в учебке отсидятся и вернутся домой с деньгами".

После заключения контракта автобусы увозят военных из Москвы на позиции. С августа, как следует из полученных изданием данных, на фронт отсюда отправились больше 14 тысяч человек. С начала вторжения в Украину там погибли более 70 000 российских военных, каждый пятый из них подписал контракт с российской армией после начала войны. Реальное количество убитых и тяжело раненых с российской стороны может доходить до полумиллиона.