Кидають в окопи моряків, ПДВ і ракетників. Як Росія поповнює втрати в Україні

Росія активно шукає нові людські ресурси для війни в Україні. Нерідко в окопи кидають "непрофільних" фахівців: моряків, війська ПКС і ПДВ. Але великі втрати — не показник швидкої перемоги над агресором: опитані Фокусом військові аналітики говорять про високий потенціал збройних сил РФ.

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Катастрофічний рівень втрат російської армії під час великої війни в Україні змушує агресора шукати нові ресурси для поповнення живої сили. Часто в зону бойових дій направляють "непрофільні" підрозділи. OSINT-проект Moklasen з'ясував, що військових моряків, які служили на єдиному в РФ авіаносці "Адмирал Кузнецов", перекинули на фронт. Авіаносець не виходив у море вісім років і тепер ніколи не вийде на бойове чергування.

Приблизно 1500 моряків перевели до складу сухопутних військ і сформували "фрегатний батальйон", який бере участь у боях у складі 1-ї гвардійської танкової армії ЗС РФ. Спершу підрозділ відправили в Харківську область, але потім передислокували на Покровський напрямок. Щонайменше один військовий зі складу батальйону зник безвісти під час однієї з атак під Харковом 23 липня, повідомили аналітики.

Однак це далеко не єдиний приклад поповнення бойових частин ЗС РФ "непрофільними фахівцями". Проєкт "Важливі історії" писав про відправлення в Україну моряків Північного флоту. Один із них служив у військовій частині 69120 і востаннє виходив на зв'язок наприкінці серпня 2024 року з Донецької області.

Альтернативою набору екіпажів кораблів може стати загальна мобілізація, але це вкрай ризикований захід для режиму президента Росії Володимира Путіна, підкреслюють автори.

Курська область "змушує": космічні війська гинуть в окопах

Кадровий голод змусив командування ЗС РФ кинути на оборону Курської області "космічну піхоту". Відомо щонайменше про трьох зниклих військовослужбовців ПКС. Російські воєнкори також пишуть, що в мотострілецькі полки переводять операторів РЕБ із військ ПКС або РВСП (ракетні війська стратегічного призначення). На озброєнні останніх перебуває міжконтинентальна балістична ракета "Сармат".

Наразі на Курському напрямку діє щонайменше дві бригади морпіхів: 810-та з Севастополя і 155-та з Владивостока. Туди ж перекинули чотири дивізії ПДВ: 7-ту, 11-ту, 76-ту і 106-ту. Це доводить проблеми російської армії з боєздатними частинами, але не з особовим складом, розповідає Фокусу військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Сточуються найбільш підготовлені підрозділи, включно з бригадами спецпризначення і кістяком ПДВ. Йдеться саме про боєздатні війська, з бойовим досвідом і злагодженістю. А людського ресурсу у вигляді контрактників і мобілізованих у ЗС РФ багато, але чи потягнуть вони функціонал штурмовиків?" — ставить він запитання.

Вкрай невиправданий захід — кидати на забій сили спецоперацій з вельми вузькими вміннями. Підготовка розвідника або морпіха займає не один рік, додає Снєгирьов.

"Набирають людей із національних республік": як у Росії заміщають втрати?

Проаналізувавши втрати в лавах ЗС РФ, журнал Forbes доходить висновку, що Кремлю треба мобілізовувати 30 000 нових військовослужбовців щомісяця, щоб замінити вбитих, поранених або захоплених у полон на полі бою в Україні.

Приблизні незалежні дані про втрати в армії Росії наводяться в розслідуванні радіостанції ВВС і видання "Медіазона". Встановлено імена понад 70 000 російських військових. Кожен п'ятий загиблий — той, хто підписав контракт із ЗС РФ або Росгвардією після початку війни. Більше половини з них не були пов'язані з армією до початку повномасштабної війни.

Український Генштаб у щоденному зведенні повідомляє про втрати ЗС РФ і, як правило, цифра перевершує 1 000 осіб за день бойових дій. За 23 вересня втрати росіян склали 1 400 осіб, а з початку повномасштабного вторгнення — понад 645 000.

Історія з "Адмиралом Кузнецовым" і передислокаціями в Україну інших частин зайвий раз доводить рівень великих втрат у лавах армії Росії. Люди потрібні терміново, тому на всіх флотах російське командування веде роз'яснювальну роботу, по суті, вербування, для війни в Україні, зазначає в бесіді з Фокусом військовий аналітик Олег Жданов.

Генштабу Росії більше ніде брати людей: військкомати понад 30 000 людей не видають, а місячні втрати перевищують цей показник, оцінив він ситуацію.

Користі від моряків у так званій "зоні спецоперації" мало. Проте через брак кращого доводиться задовольнятися малим. Автоматом користуватися моряка навчили, навчальні стрільби були і гранату він теж кине, пояснює експерт.

Однак рівень великих втрат агресора не свідчить про близьку перемогу над ним. Потенціал збройних сил Росії, на думку Дмитра Снєгирьова, достатній: мобілізувати можуть до 15 млн осіб. Але загальну мобілізацію оголошувати не будуть, адже поки що армії достатньо контингенту з національних республік: Кавказу, Південної Осетії, Бурятії, Башкортостану та інших.

"Перша хвиля мобілізації торкнулася не корінного російського населення, а саме національних республік. Вбивством чоловічого населення цих регіонів у Росії одразу вирішують національне та релігійне питання", — запевняє аналітик.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни РФ з Україною загинули 47 вихідців з Абхазії. Чоловіків призвали до лав збройних сил із різних міст Росії.

Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп раніше заявляв, що Україна бреше щодо власних втрат у війні з Росією. Київ, за його словами, всіляко намагається занизити цей показник.