Зеки із "Шторм-Z" повертаються на поле бою навіть після ампутацій, — розвідка Британії

У відомстві розповідають, що штрафні підрозділи росіян зі "Шторм-Z" знову виконують бойові завдання з незагоєними ранами.

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У російській армії служать солдати із загону "Шторм-Z" після поранень і ампутацій. Про це розповіли у розвідці Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За інформацією відомства, бійці російського підрозділу "Шторм-Z" з високою ймовірністю повертаються на бойову службу з ранами, що не загоїлися, і навіть після ампутацій кінцівок.

Донецькі бойовики, "вагнерівці" та російські солдати, які перебували в "Шторм-Z", знову повертаються до лав після поранень та мінімального лікування.

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Ба більше, у розвідці Британії додають, що, ймовірно, до новобранців у "Шторм-Z", яких звільнили з в'язниць для війни, ставляться особливо погано. У більшості випадків вони не мають документів, які необхідні для доступу до госпіталів.

Що відомо про "Шторм-Z"

"Шторм-Z" — це підрозділ російських в'язнів, які пішли воювати замість того, щоб сидіти у російській тюрмі.

Наразі солдатів відправляють штурмувати позиції ЗСУ і використовують як "гарматне м'ясо".

Окупантам зі "Шторм-Z" не надають медичної допомоги — їх залишають помирати прямо на полі бою у разі поранень. Як раніше повідомляли у розвідці Британії та західних ЗМІ, загони по 150 таких бійців відправляють на найуразливіші ділянки фронту як витратний матеріал.

21 листопада командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що російські військові використовують підрозділи "Шторм Z" для штурмів українських позицій за всіма напрямками. На Куп'янському напрямку ворог йшов у наступ, а на Лиманському — стягував резерви та проводив перегрупування.

Нагадаємо, що РФ перекинула для захоплення Куп'янська і найманців "Шторм V". Штурмові роти "Шторм V" перебувають у складі 25-ї та 138-ї бригад ЗС РФ, які раніше вели наступальні дії поблизу Синьківки. Підрозділи найманців, за словами українського військового експерта Олександра Коваленка, перебувають під повним контролем Міноборони Росії.