Зэки из "Шторм-Z" возвращаются на поле боя даже после ампутаций, — разведка Британии

В ведомстве рассказывают, что штрафные подразделения россиян из "Шторм-Z" снова выполняют боевые задачи с незаживающими ранами.

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В российской армии служат солдаты из отряда "Шторм-Z" после ранений и ампутаций. Об этом рассказали в разведке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

По информации ведомства, бойцы российского подразделения "Шторм-Z" с высокой вероятностью возвращаются на боевую службу с незажившими ранами и даже после ампутаций конечностей.

Донецкие боевики, "вагнеровцы" и российские солдаты, которые находились в "Шторм-Z", снова возвращаются в ряды после ранений и минимального лечения.

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Более того, в разведке Британии добавляют, что, вероятно, к новобранцам в "Шторм-Z", которых освободили из тюрем для войны, относятся особенно плохо. В большинстве случаев они не имеют документов, которые необходимы для доступа к госпиталям.

Что известно о "Шторм-Z"

"Шторм-Z" — это подразделение российских заключенных, которые пошли воевать вместо того, чтобы сидеть в российской тюрьме.

Сейчас солдат отправляют штурмовать позиции ВСУ и используют как "пушечное мясо".

Оккупантам из "Шторм-Z" не оказывают медицинской помощи — их оставляют умирать прямо на поле боя в случае ранений. Как ранее сообщали в разведке Британии и западных СМИ, отряды по 150 таких бойцов отправляют на самые уязвимые участки фронта как расходный материал.

21 ноября командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что российские военные используют подразделения "Шторм Z" для штурмов украинских позиций по всем направлениям. На Купянском направлении враг шел в наступление, а на Лиманском — стягивал резервы и проводил перегруппировку.

Напомним, что РФ перебросила для захвата Купянска и наемников "Шторм V" . Штурмовые роты "Шторм V" находятся в составе 25-й и 138-й бригад ВС РФ, которые ранее вели наступательные действия вблизи Синьковки. Подразделения наемников, по словам украинского военного эксперта Александра Коваленко, находятся под полным контролем Минобороны России.