По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ, на Купянском направлении противник продолжает наступательные действия, а на Лиманском — стягивает резервы и проводят перегруппировку.

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Для штурмов украинских позиций по всем направлениям ВС РФ продолжают использовать подразделения "Шторм Z", "Шторм Z", которые сформированы из заключенных и военных "штрафников". Об этом написал у себя в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, на Купянском направлении противник продолжает наступательные действия. Россияне хотят выйти на населенный пункт Синьковка, Харьковской области, чтобы затем двинуться непосредственно на Купянск. Однако Силы обороны Украины отбивают все атаки оккупантов на этом направлении.

Кроме того, как сообщил Сырский, на Лиманском направлении россияне стягивают резервы и проводят перегруппировку, чтобы подготовиться к продолжению атак.

"Вблизи Бахмута продолжаются тяжелые бои. Оккупанты продолжают атакующие действия. Противник пытается выбить украинских защитников с позиций в районе Клещеевки. Силы обороны держат оборону и наносят огромные утраты русским войскам, как в технике, так и в живой силе", — написал Сырский.

Он также отметил, что с начала месяца оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" было ликвидировано более 6,5 тысяч российских оккупантов, уничтожено или повреждено около 800 единиц военной техники оккупантов. Среди них 79 танков, 136 единиц бронированной техники и 170 разных образцов вражеской артиллерии.

Ранее сообщалось, что на Луганщине прилетело по колонне РФ, которую перед этим показал россиянин. Помощник российского губернатора отрицает, что стал корректировщиком ВСУ, говорится в заметке росСМИ. Однако фотографии и видео подтверждают, что россиянин подробно показал, куда надо бить.