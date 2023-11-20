Ночные дроны и крутость арты: подразделение "Божа Справа" показало уничтожение ВС РФ под Авдеевкой

Украинские бойцы с помощью БПЛА корректировали огонь артиллерии по вражеской пехоте. После удачных ударов оккупанты были уничтожены, а в небо поднимался огонь и густой дым.

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Подразделение аэроразведки 47-й отдельной механизированной бригады "Божа Справа" показало, как отработало по пехоте Вооруженных силах Российской Федерации на Авдеевском направлении. Видео опубликовали в пресс-службе подразделения.

В бригаде отметили, что украинские бойцы уничтожали врага с помощью беспилотных летательных аппаратов и артиллерии.

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"Ночная работа на Авдеевском направлении. Очередное доказательство важности ночных дронов и крутости нашей арты", — говорится в сообщении.

Пресс-служба опубликовала ролик, в котором показали работу экипажа "Хелсинг". Бойцы корректировали огонь артиллерии по вражеской пехоте с помощью беспилотников, в результате чего после удачных ударов оккупанты были уничтожены, а в небо поднимался огонь и густой дым.

Напомним, 17 ноября на Южном направлении бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины ликвидировали вражеский грузовой автомобиль "Урал-4320" вместе с боекомплектом к РСЗО БМ-21 "Град". В частности, военные навели огонь артиллерии и нанесли удары FPV-дронами по российской технике. По данным разведки, было поражено 55 реактивных снарядов иранского производства. Также бойцы ССО повредили сам РСЗО БМ-21 "Град".

18 ноября на Купянском направлении пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальной Граница" поразили экскаватор врага с помощью трофейного FPV-дрона. Оккупанты пригнали экскаватор для того, чтобы вырыть окопы, однако украинская аэроразведка заметила технику и ударила по ней. После атаки активные инженерные работы по обустройству позиций врага остановились.