Бойцы ССО поразили РСЗО "Град" и уничтожили снаряды к нему: что известно о потерях ВС РФ (видео)

Операторы ССО обнаружили замаскированную технику оккупантов во время проведения воздушной разведки. Экипаж БпАК скорректировал огонь артиллерии и удары FPV-дронов по врагу.

Related video

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили российский грузовой автомобиль "Урал-4320" с боекомплектом к реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град" на Южном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

"ССО навели огонь артиллерии и ударили FPV-дронами по российскому "Уралу" с иранскими снарядами", — говорится в сообщении.

Важно

"Демилитаризовано с огоньком": Силы обороны уничтожили редкую российскую РЭБ "Свет-КУ" (видео)

Украинские военные отметили, что операторы ССО обнаружили замаскированную технику оккупантов во время проведения воздушной разведки. После чего экипаж БпАК скорректировал артиллерийский огонь и для ударов применил собственные FPV-дроны. В результате удачной работы был уничтожен автомобиль "Урал-4320" вместе с боекомплектом к РСЗО БМ-21 "Град", в частности по данным разведки, было поражено 55 реактивных снарядов иранского производства. Кроме этого, бойцы повредили РСЗО БМ-21 "Град".

Также в пресс-службе ССО опубликовали видео, которые подтверждает успешную работу военных. После удачных ударов российская техника взрывалась.

Напомним, 15 ноября стало известно, что бойцы Нацгвардии уничтожили советский зенитно-артиллерийский комплекс на Северском направлении. Бойцы обнаружили вражескую установку на территории промышленной зоны, оккупанты пытались ее замаскировать за зданиями, однако им этого не удалось сделать.

11 ноября спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ рассказали, что за неделю ликвидировали 165 оккупантов и уничтожили более 200 единиц российской техники под Авдеевкой Донецкой области. Украинские бойцы поразили танки, артиллерийские системы, РСЗО, БПЛА, системы радиоэлектронной борьбы и разведки, комплекс видеонаблюдения "Муром" и другую вражескую технику,