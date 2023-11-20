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Нічні дрони та крутість арти: підрозділ "Божа Справа" показав знищення ЗС РФ під Авдіївкою

Знищення ЗС РФ, окупанти, Авдіївський напрямок, артилерія, дрони
Підрозділ "Божа Справа" знищив окупантів під Авдіївкою

Українські бійці за допомогою БПЛА коригували вогонь артилерії по ворожій піхоті. Після вдалих ударів окупанти були знищені, а в небо здіймався вогонь та густий дим.

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Підрозділ аеророзвідки 47-ї окремої механізованої бригади "Божа Справа" показав, як відпрацював по піхоті Збройних силах Російської Федерації на Авдіївському напрямку. Відео опублікували в пресслужбі підрозділу.

У бригаді зазначили, що українські бійці знищували ворога за допомогою безпілотних літальних апаратів та артилерії.

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"Нічна робота на Авдіївському напрямку. Черговий доказ важливості нічних дронів та крутості нашої арти", — йдеться у повідомленні.

Пресслужба опублікувала ролик, в якому показали роботу екіпажу "Хелсінг". Бійці коригували вогонь артилерії по ворожій піхоті за допомогою безпілотників, у результаті чого після вдалих ударів окупанти були знищені, а в небо здіймався вогонь та густий дим.

Нагадаємо, 17 листопада на Південному напрямку бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України ліквідували ворожий вантажний автомобіль "Урал-4320" разом із боєкомплектом до РСЗВ БМ-21 "Град". Зокрема, військові навели вогонь артилерії та завдали удари FPV-дронами по російській техніці. За даними розвідки, було уражено 55 реактивних снарядів іранського виробництва. Також бійці ССО пошкодили сам РСЗВ БМ-21 "Град".

18 листопада на Куп’янському напрямку прикордонники бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" уразили екскаватор ворога за допомогою трофейного FPV-дрона. Окупанти пригнали екскаватор для того, аби вирити окопи, проте українська аеророзвідка помітила техніку та вдарила по ній. Після атаки активні інженерні роботи з облаштуванням позицій ворога зупинилися.