"Такая жесть!": на Луганщине прилетело по колонне РФ, которую перед этим показал россиянин (видео)

Помощник российского губернатора отрицает, что стал корректировщиком ВСУ, говорится в заметке росСМИ. Однако фотографии и видео подтверждают, что россиянин подробно показал, куда надо бить.

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Бойцы ВСУ ударили по колонне российской техники, которая проезжала через заправку в Луганской области. Чтобы нанести точный удар, могли использовать видео, опубликованное советником губернатора Орловской области Сергеем Лежневым. О деталях ситуации на Луганщине говорится в заметке неправительственного росСМИ SOTA. Сообщение размещено в Telegram-канале российского медиа.

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Достали за 60 км: ВСУ показали кадры уничтожения ЗРГК "Панцирь-С1" на Херсонщине (видео)

В заметке детально описан ход событий, благодаря которому состоялся артиллерийский удар по месту, где проходила колонна российских грузовиков. Указывается, что 14 ноября Сергей Лежнев опубликовал кадры с заправки, расположенной в Луганской области неподалеку от оккупированного города Кременная. При этом в кадр попали характерные признаки, по которым была возможность идентифицировать местность.

Лежнев показывает заправку под Кременной Российский грузовик на заправке под Кременной

Уже 15 ноября бойцы ВСУ ударили по заправке, рассказал Лежнев, "засветив" также последствия попадания: несколько воронок вдоль дороги, кучу обломков. Также слышно, как он комментирует то, что видит: "Такая жесть! Прилет прямо сюда! Прилетело в заправку, горит все! Все бегут!"

Отметим, россиянин опубликовал заявление, в котором отрицал, что стал наводчиком для украинского удара. По его мнению, кадры с заправки не помогли артиллерии ВСУ, а сообщение об этом — "информационная спецоперация".

Бои на Луганщине — детали

Кременная — населенный пункт на западе Луганщины, возле которого продолжаются попытки ВС РФ прорваться в направлении Лимана, говорится в ежедневных отчетах Генштаба ВСУ. Наименьшее расстояние от линии боев до дороги, которая проходит через Кременную — около 11 км.

Линия фронта под Кременной на Луганщине Фото: DeepState

Отметим, в отчете Генштаба указывается, что ВС РФ на Луганщине атакуют в направлении Купянска и Лимана. При этом эксперт ранее указывали, что враг сосредоточил здесь 100-тысячное войско, которым планировал сорвать украинское контрнаступление под Запорожьем.

Напоминаем, на Херсонщине ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра. При этом СМИ указывают, что бойцам удалось продвинуться еще дальше вглубь оккупированной территории.