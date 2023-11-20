"Такая жесть!": на Луганщині прилетіло по колоні РФ, яку перед цим показав росіянин (відео)

Помічник російського губернатора заперечує, що став корегувальником ЗСУ, ідеться у дописі росЗМІ. Однак світлини та відео підтверджують, що росіянин докладно показав, куди треба бити.

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Бійці ЗСУ вдарили по колоні російської техніки, яка проїздила через заправку у Луганській області. Щоб завдати точного удару, могли використати відео, опубліковане радником губернатора Орловської області Сергієм Лєжнєвим. Про деталі ситуації на Луганщині ідеться у дописі неурядового росЗМІ SOTA. Допис розміщений у Telegram-каналі російського медіа.

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Дістали за 60 км: ЗСУ показали кадри знищення ЗРГК "Панцирь-С1" на Херсонщині (відео)

У дописі детально описано перебіг подій, завдяки якому відбувся артилерійський удар по місцю, де проходила колона російських вантажівок. Вказується, що 14 листопада Сергій Лежнєв опублікував кадри з заправки, розташованій у Луганській області неподалік від окупованого міста Кремінна. При цьому у кадр потрапили характерні ознаки, за якими була можливість ідентифікувати місцевість.

Лежнєв показує заправку під Кремінною Російська вантажівка на заправці під Кремінною

Вже 15 листопада бійці ЗСУ ударили по заправці, розповів Лежнєв, "засвітивши" також наслідки влучання: кілька вирв обабіч дороги, купу уламків. Також чути, як він коментує те, що бачить: "Така жесть! Приліт прямо сюди! Прилетіло у заправку, горить все! Усі тікають!"

Зазначимо, росіянин опублікував заяву, у якій заперечував, що став навідником для українського удару. На його думку, кадри з заправки не допомогли артилерії ЗСУ, а повідомлення про це — "інформаційна спецоперація".

Бої на Луганщині — деталі

Кремінна — населений пункт на заході Луганщини, біля якого тривають спроби ЗС РФ прорватись у напрямку Лиману, ідеться у щоденних звітах Генштабу ЗСУ. Найменша відстань від лінії боїв до дороги, яка прямує через Кремінну — близько 11 км.

Лінія фронту під Кремінною на Луганщині Фото: DeepState

Зазначимо, у звіті Генштабу вказується, що ЗС РФ на Луганщині атакують у напрямку Куп'янська ти Лиману. При цьому експерт раніше вказували, що ворог зосередив тут 100-тисячне військо, яким планував зірвати український контрнаступ під Запоріжжям.

Нагадуємо, на Херсонщині ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра. При цьому ЗМІ вказують, що бійцям вдалось просунутись ще далі вглиб окупованої території.