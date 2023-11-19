Достали за 60 км: ВСУ показали кадры уничтожения ЗРГК "Панцирь-С1" на Херсонщине (видео)

Видео удара по российской установке "Панцирь-С1" записали с помощью дрона ВСУ, которому ничто не мешало лететь на высоте 30 метров над землей. Дрон зафиксировал прилет украинского снаряда, который достал в глубокий тыл ВС РФ.

Related video

Российский комплекс ПВО ЗРГК "Панцирь-С1" взорвался в результате попадания украинского снаряда, который прилетел в глубокий тыл врага. OSINT-расследователи установили координаты точки попадания, которая оказалась в 60 км от возможного месторасположения Сил обороны. Видео попадания по российскому "Панцирь-С1" опубликовано в Telegram-канале "Силы обороны юга Украины".

Важно

"Очень скоро будут убегать": ВС РФ готовятся к "жесту доброй воли" на Херсонщине, — ОВА

На видео указано, что благодаря удару россияне потеряли "защитный панцирь". Также указывается, что ориентировочная стоимость взорванного устройства — около 15 млн долл.

ЗРГК "Панцирь-С1" стоял посреди поля, свидетельствует запись, сделанная украинским разведывательным дроном, который парил на высоте 30-40 метров. Установка успела сделать один выстрел. После этого по ней прилетел снаряд, выпущенный из неуказанного образца украинского оружия. Запись зафиксировала мощный взрыв, от которого во все стороны разлетелись осколки. Также дрон показал, что осталось от российского "панциря", когда развеялся дым.

OSINT-расследователи установили координаты точки попадания по ЗРГК "Панцирь-С1" СС РФ — 46.338690,33.503098. Точка расположена к юго-западу от Чаплинок на временно оккупированной части Херсонской области. Расстояние до правого берега Днепра — более 60 км. Ориентировочная дата попадания — 17 ноября, указывают расследователи.

Где стоял ЗРГК "Панцирь-С1" ВС РФ на Херсонщине Фото: Google Maps

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине — детали

Отметим, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ имеют плацдарм на левом берегу Днепра. При этом ранее военные аналитики отмечали, что на левобережье Херсонщины в "серой зоне" находится местность от Голой Пристани до Крынок под Новой Каховкой. Ориентировочная площадь серой зоны — около 200 кв. км.

Между тем 19 ноября начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что Силы обороны продвинулись на левобережье на 3-8 км. Аналитики Института изучения войны указали, что украинское командование и дальше имеет возможность перебрасывать пехоту через Днепр. При этом перечислили, о каких точках идет речь — возле Поймы, Песчановки, Крынок. При этом продолжается контрбатарейная борьба, которая, как пишут российские военные, их "тревожит".

Напоминаем, украинский снайпер достал до российского солдата на расстоянии 3,8 км. Указывается, что это мировой рекорд, причем его установили с помощью винтовки, произведенной в Украине. В то же время представитель вооруженной отрасли Болгарии заявил, что поставки снарядов советского образца для ВСУ под угрозой. Причина проблем — возможное наличие спецагентов ГРУ в болгарском правительстве и СМИ.