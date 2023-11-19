"Очень скоро будут убегать": ВС РФ готовятся к "жесту доброй воли" на Херсонщине, — ОВА

Российские оккупанты воруют "все подряд" у местных и набивают этим целые грузовики. Кроме того, по данным обладминистрации, в оккупированной части региона теперь значительно сложнее получить медицинскую помощь — нужно ехать в Крым.

Related video

Российские оккупанты в Херсонской области готовятся к очередному "жесту доброй воли". Они уже начали обворовывать дома местных жителей перед бегством. Об этом в эфире телемарафона 19 ноября заявил представитель Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Толоконников.

"В некоторых громадах люди сообщают о том, что оккупанты начали более активно мародерствовать. При ротации есть случаи даже, когда подъезжают целые грузовики к домам, в которых люди не проживают, и просто загружают все подряд. То есть они активно показывают местным, что здесь они ненадолго и очень скоро будут убегать", — сказал он.

Представитель обладминистрации отметил, что также в захваченной части региона значительно ухудшилась ситуация с медицинским обслуживанием. Оккупанты отказывают в предоставлении вторичной помощи тем, у кого нет паспорта РФ. Кое-где люди не могут получить даже первичную помощь без вражеских документов.

"Даже когда люди имеют российский паспорт, все равно они не могут на территории временно оккупированной Херсонщины получить вторичную помощь. Надо ехать в Симферополь, то есть Крым, чтобы ее получить", — добавил Толоконников.

Напомним, пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ "отодвинули" российских оккупантов на 3-8 километров от Днепра в Херсонской области. Теперь вражеские минометные расчеты не добивают до правого берега.

10 ноября украинская артиллерия разгромила вражескую военную колонну. Сообщалось, что погибли 76 российских захватчиков. Журналист Денис Казанский передавал, что ВС РФ планировали "отвлекающий маневр", но что-то пошло не по плану.