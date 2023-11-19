"Дуже скоро будуть тікати": ЗС РФ готуються до "жесту доброї волі" на Херсонщині, — ОВА

Російські окупанти крадуть "усе підряд" у місцевих та набивають цим цілі вантажівки. Окрім того, за даними обладміністрації, в окупованій частині регіону тепер значно складніше отримати медичну допомогу — потрібно їхати в Крим.

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Російські окупанти у Херсонській області готуються до чергового "жесту доброї волі". Вони вже почали обкрадати будинки місцевих мешканців перед втечею. Про це в ефірі телемарафону 19 листопада заявив речник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Толоконніков.

"В деяких громадах люди повідомляють про те, що окупанти почали більш активно мародерити. При ротації є випадки навіть, коли під'їжджають цілі вантажівки до домівок, в яких люди не проживають, і просто завантажують усе підряд. Тобто вони активно показують місцевим, що тут вони ненадовго і дуже скоро будуть тікати", — сказав він.

Речник обладміністрації зазначив, що також у захопленій частині регіону значно погіршилася ситуація з медичним обслуговуванням. Окупанти відмовляють у наданні вторинної допомоги тим, у кого немає паспорта РФ. Подекуди люди не можуть отримати навіть первинну допомогу без ворожих документів.

"Навіть коли люди мають російський паспорт, все одно вони не можуть на території тимчасово окупованої Херсонщини отримати вторинну допомогу. Треба їхати у Сімферополь, тобто Крим, щоб її отримати", — додав Толоконніков.

Нагадаємо, речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ "відсунули" російських окупантів на 3-8 кілометрів від Дніпра у Херсонській області. Тепер ворожі мінометні розрахунки не добивають до правого берега.

10 листопада українська артилерія розгромила ворожу військову колону. Повідомлялося, що загинули 76 російських загарбників. Журналіст Денис Казанський передавав, що ЗС РФ планували "відвертальний маневр", але щось пішло не за планом.