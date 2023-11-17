ЗСУ розгромили "відволікальну" колону ЗС РФ на Херсонщині: окупанти назвали втрати (відео)

Колона стояла посеред дороги. Її помітила українська аеророзвідка і передала координати артилеристам ЗСУ.

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У Гладківці в Херсонській області під удар української артилерії 10 листопада потрапила російська військова колона. Внаслідок атаки окупанти втратили майже 80 військовослужбовців. Про це з посиланням на російські джерела повідомив український журналіст Денис Казанський.

"Внаслідок удару по російській колоні у селі Гладковка Херсонської області 10 листопада загинуло одразу 76 російських військових. Відео цього удару вже публікували телеграм-канали. Найсмішніше, що росіяни спеціально зібрали своїх військових в одному місці для відволікаючого маневру. Ну чо, відвернули?", — написав журналіст.

Як проінформували в телеграм-каналі "Карты и стрелочки", який веде оглядач Ян Матвєєв, колона просто стояла на вулиці серед білого дня, тож не дивно, що по ній прилетіло.

"Зараз ЗСУ активно діють на лівому березі, привертаючи до своєї висадки непропорційно багато уваги та сил російських частин. Звідси й перекидання, яке на дистанції вогню артилерії (23 кілометри від Херсона — 46.4140565, 32.6437467) закінчуються закономірним чином. Адже розвідка у прифронтовій області щільна і часто відстежують поодинокі вантажні машини", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ підірвали ракетами HIMARS колону техніки РФ на Херсонщині. Дорогою одна за одною рухались 11 машин — їх зафіксував український дрон. Після цього було завдано трьох ударів. Внаслідок одного з влучань почалась детонація снарядів, які підвозились до лінії фронту

Раніше повідомлялося, що ЗСУ змогли закріпитися на декількох плацдармах на лівому березі Херсонщини. Під час боїв окупанти втратили понад 1200 військових та 24 танки.