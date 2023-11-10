Дістали за 20 км: ЗСУ підірвали ракетами HIMARS колону техніки РФ на Херсонщині (відео)

Російська техніка вишикувалась акуратною колоною на дорозі біля населеного пункту на Херсонщині, свідчить відео Сил оборони. Після цього по ній прилетіло три ракети HIMARS.

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Ракети ЗСУ долетіли до колони російської військової техніки, яка везла боєприпаси територією окупованої частини Херсонської області. Внаслідок влучань противник втратив близько 45 ос. пораненими та убитими. Також здетонували боєприпаси у палаючих авто. Відео відпрацювання українських ракетників з'явилось на порталі "24 канал".

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У дописі вказано, що колона техніки рухалась неподалік від села Гладківка на Херсонщині. На відео видно, як дорогою одна за одною рухались 11 машин — їх зафіксував український дрон. Після цього було завдано трьох ударів: спершу дві ракети вдарили у хвіст та голову колони, потім прилетіла ще одна. Внаслідок одного з влучань почалась детонація снарядів, які підвозились до лінії фронту.

Завдяки успішному відпрацюванню українських воїнів ЗС РФ втратили 45 ос.: поранено — 20 людей, убито — 25 людей. Крім того, знищено 6 од. військової техніки.

OSINT-розслідувачі встановили точні координати удару — це точка 46.41424, 32.64432. Місцевість розташована на північний схід від Гладківки за 21-25 км від можливого розташування ракетної установки ЗСУ. Також вказують, що ЗСУ могли використати для удару ракети HIMARS.

Гладківка на Херсонщині - місце удару по колоні ЗС РФ Фото: DeepState

Ситуація на Херсонщині — деталі

Генштаб ЗСУ офіційно не підтвердив активізацію бойових дій у Херсонській області. Вказується лише, що ЗС РФ завдають авіаційних ударів по регіону. А наступальні дії Сил оборони тривають у Мелітопольському напрямку та під Бахмутом.

Зазначимо, починаючи з середини жовтня 2023 року бійці ЗСУ почали розширювати плацдарм на лівобережжі Херсонщини, повідомляли росЗМІ та військові аналітики. Поступово вдалось відсунути противника на ділянці від Олешок до Кринок. Врешті, начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк визнала, що вдалось дістатись до дороги, яка проходить вздовж русла Дніпра. Також стало відомо про появу легкої бронетехніки Сил оборони — її вдалось перекинути через річку.

Нагадуємо, надвечір 10 листопада ЗС РФ обстріляли Одеську область. У Одеській ОДА повідомили про пошкодження приватних будинків та пораненнях трьох людей. Також можливе влучання у припортову інфраструктуру. Тим часом під час обстрілу 6 листопада ворог пошкодив шість музеїв у центрі Одеси.