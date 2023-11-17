ВСУ разгромили "отвлекающую" колонну ВС РФ на Херсонщине: оккупанты назвали потери (видео)

Колонна стояла посреди дороги. Ее заметила украинская аэроразведка и передала координаты артиллеристам ВСУ.

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В Гладковке в Херсонской области под удар украинской артиллерии 10 ноября попала российская военная колонна. В результате атаки оккупанты потеряли почти 80 военнослужащих. Об этом со ссылкой на российские источники сообщил украинский журналист Денис Казанский.

"В результате удара по российской колонне в селе Гладковка Херсонской области 10 ноября погибло сразу 76 российских военных. Видео этого удара уже публиковали телеграмм-каналы. Самое смешное, что россияне специально собрали своих военных в одном месте для отвлекающего маневра. Ну чо, отвлекли?", — написал журналист.

Как проинформировали в телеграм-канале "Карты и стрелочки", который ведет обозреватель Ян Матвеев, колонна просто стояла на улице среди белого дня, поэтому неудивительно, что по ней прилетело.

"Сейчас ВСУ активно действуют на левом берегу, привлекая к своей высадке непропорционально много внимания и сил российских частей. Отсюда и переброски, которые на дистанции огня артиллерии (23 километра от Херсона — 46.4140565, 32.6437467) заканчиваются закономерным образом. Ведь разведка в прифронтовой области плотная и часто отслеживают одиночные грузовые машины", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ взорвали ракетами HIMARS колонну техники РФ на Херсонщине. По дороге одна за другой двигались 11 машин — их зафиксировал украинский дрон. После этого было нанесено три удара. В результате одного из попаданий началась детонация снарядов, которые подвозились к линии фронта

Ранее сообщалось, что ВСУ смогли закрепиться на нескольких плацдармах на левом берегу Херсонщины. Во время боев оккупанты потеряли более 1200 военных и 24 танка.