Из Мариуполя на Херсонщину: оккупанты пополняют резервы в южных регионах, — Федоров

По словам мэра Мелитополя, новые силы противника прибывают ближе к зоне боевых действий. Такая тенденция фиксируется сразу на нескольких направлениях.

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Российские захватчики начали отправлять из временно оккупированного Мариуполя в Херсонскую область колоссальное количество топливозаправщиков. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Еспресо.TV" 17 ноября.

По его словам, в южных регионах, которые временно находятся под контролем противника, фиксируются новые подразделения ВС РФ. Такая тенденция есть сразу на нескольких направлениях.

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"Новые резервы": ВС РФ заселяют населенные пункты вблизи Мелитополя, — Федоров (карта)

"Первое — сегодня 17 ноября с территории временно оккупированного Мариуполя в сторону Херсона движется огромное количество топливозаправщиков. Также мы видим на территории временно оккупированного Мелитополя новые и новые подразделения ВС РФ, которые приезжают и чаще базируются на побережье Азовского моря и Молочного лимана, где у них расположены тренировочные базы", — говорит Иван Федоров.

Все это свидетельствует о том, что противник накапливает в южных регионах дополнительные резервы, которые вскоре могут отправиться на передовую.

Мэр Мелитополя добавил, что пополняются запасы живой силы несмотря на колоссальные потери противника в районе Херсонской области. Также регулярно появляются данные о взрывах в Бердянске, Токмаке, Мелитополе и других захваченных населенных пунктах, в связи с чем противник также несет потери.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил создание плацдарма на левобережье Херсонщины. Он отметил мужество украинских воинов, которые ежедневно работают над тем, чтобы вернуть стране свободу и справедливость. Россияне при этом продолжают нести колоссальные потери на этом направлении.