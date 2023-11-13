"Новые резервы": ВС РФ заселяют населенные пункты вблизи Мелитополя, — Федоров (карта)

По информации мэра города, военнослужащие ВС РФ уже заселили населенные пункты вдоль основных трасс и вблизи линии фронта. Сейчас оккупанты присматриваются, какое имущество "отжать".

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Вооруженные силы Российской Федерации, вероятно, планируют стянуть новые резервы в район временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области и подыскивают жилье в селах поблизости. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, военнослужащие ВС РФ уже заселили населенные пункты вдоль основных трасс, вблизи линии фронта и недалеко от города Мелитополь.

"Теперь нацелились на села в сторону от логистических путей и рядом с Мелитополем", — сообщил Иван Федоров.

В Александровке уже заселяются в дома и выбирают более комфортные. В Константиновке оккупанты изучают так называемый "ассортимент" и присматриваются, какое имущество "отжать".

Ситуация на юге Украины

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 13 ноября 2023 года, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Запорожском направлении противник штурмовых действий не вел. На Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме этого, 13 ноября росСМИ сообщили об отступлении ВС РФ в Херсонской области, а затем удалили новость. Первыми такие новости опубликовали российские информационные агентства "РИА Новости" и ТАСС. В публикациях, в которых журналисты ссылались на релиз Минобороны РФ, говорилось о том, что в Херсонской области ожидается перегруппировка оккупационных войск.