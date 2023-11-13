"Нові резерви": ЗС РФ заселяють населені пункти поблизу Мелітополя, — Федоров (мапа)

За інформацією мера міста, військовслужбовці ЗС РФ вже заселили населені пункти вздовж основних трас та поблизу лінії фронту. Наразі окупанти придивляються, яке майно "віджати".

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Збройні сили Російської Федерації, ймовірно, планують стягнути нові резерви в район тимчасо окупованого міста Мелітополь Запорізької області і підшукують житло в селах поблизу. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, військовслужбовці ЗС РФ вже заселили населені пункти вздовж основних трас, поблизу лінії фронту та неподалік міста Мелітополь.

"Тепер націлились на села у бік від логістичних шляхів та поруч з Мелітополем", — повідомив Іван Федоров.

В Олександрівці вже заселяються в будинки та обирають більш комфортні. В Костянтинівці окупанти вивчають так званий "асортимент" та придивляються, яке майно "віджати".

Ситуація на півдні України

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 06:00 13 листопада 2023 року, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Запорізькому напрямку противник штурмових дій не вів. На Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Крім цього, 13 листопада росЗМІ повідомили про відступ ЗС РФ у Херсонській області, а потім видалили новину. Першими такі новини опублікували російські інформаційні агентства "РИА Новости" і ТАСС. У публікаціях, у яких журналісти посилалися на реліз Міноборони РФ, ішлося про те, що в Херсонській області очікується перегрупування окупаційних військ.