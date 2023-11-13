РосЗМІ повідомили про відступ ЗС РФ у Херсонській області, а потім видалили новину (фото)

Російські медіа, посилаючись на реліз Міноборони, стверджували, що рішення про перегрупування військ на "більш вигідні позиції на схід від Дніпра" ухвалило командування угруповання "Дніпро". Через деякий час ЗМІ видалили новину і заявили про "помилкову публікацію".

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Російські інформагентства в понеділок вранці, 13 листопада, опублікували новину про "перегрупування" військ ЗС РФ у Херсонській області, посилаючись на пресреліз Міноборони країни-агресора. Пізніше публікації було видалено, а журналісти принесли своїм читачам вибачення. Фокус детально розповідає про курйозну ситуацію з росЗМІ.

Першими такі новини опублікували російські інформаційні агентства "РИА Новости" і ТАСС. У публікаціях, у яких журналісти посилалися на реліз Міноборони РФ, ішлося про те, що в Херсонській області очікується перегрупування окупаційних військ.

Так, командування угруповання "Дніпро" нібито вирішило "перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра" на Херсонщині.

Через деякий час російські ЗМІ видалили публікації з новинних стрічок і соціальних мереж. Своє рішення вони пояснили тим, що новини були "помилково опубліковані", тому вони змушені "анулювати" їх.

Журналісти російського "РБК" поспілкувалися з представниками Міноборони РФ, які окремо прокоментували "помилкову" новину про перегрупування військ у Херсонській області. Міністерство стверджує, що розсилка прес-релізу про відступ загарбників на схід від Дніпра "є провокацією".

За оцінками "Інституту вивчення війни", у командування ЗС РФ будуть складнощі з тим, щоб забезпечити підкріплення на лівобережжі Дніпра і водночас спрямувати необхідний ресурс у Запорізьку область і на схід України.

Нагадаємо, що ЗС РФ посилили атаки під Бахмутом, користуючись тим, що ЗСУ відвели сили на інші ділянки фронту. Про це також повідомили американські аналітики у зведенні за 9 листопада.

Також повідомлялося, що на тлі відсутності військових успіхів, Путін, можливо, скасує "пряму лінію". Пресслужба Кремля поки не називає дати традиційної відеозустрічі глави держави з жителями РФ.