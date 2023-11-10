ВСУ нужно расширить плацдарм для танков: на левобережье идут тяжелые бои, — СМИ

Пока наиболее заметные события контрнаступления Украины разворачиваются на левом берегу Днепра. ВСУ удалось закрепиться, и, если удастся расширить отвоеванную территорию — в ход пойдут танки, а ВС РФ окажутся под серьезным давлением.

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Ожесточенные боестолкновения продолжаются на левобережье Днепра в Херсонской области, где Силы обороны обезопасили определенный плацдарм. Об этом пишет Sky News со ссылкой на российских "военкоров".

Журналисты ссылаются на информацию так называемого военкора "Рыбаря", который в пятницу, 10 ноября, сообщил, что украинские силы вели штурмовые действия возле села Крынки на следующий день после того, как ВСУ удалось закрепиться в еще одном районе контрнаступления.

Пока наступательные действия Украины продолжаются без стратегических результатов, наиболее заметные события разворачиваются на левом берегу Днепра, где ВСУ на этой неделе удалось закрепиться.

Если удастся расширить отвоеванный плацдарм на достаточную территорию, которую сейчас удерживают россияне и направить значительное количество танков, тогда российские войска окажутся под серьезным давлением.

По оценкам "Института изучения войны", у командования ВС РФ будут сложности с тем, чтобы обеспечить подкрепление на левобережье Днепра и в то же время направить необходимый ресурс в Запорожскую область и на восток Украины.

Напомним, что ВС РФ усилили атаки под Бахмутом, пользуясь тем, что ВСУ отвели силы на другие участки фронта. Об этом также сообщили американские аналитики в сводке за 9 ноября.

Также сообщалось, что на фоне отсутствия военных успехов, Путин, возможно, отменит "прямую линию". Пресс-служба Кремля пока не называет даты традиционной видеовстречи главы государства с жителями РФ.