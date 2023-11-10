Командованию ВС РФ будет трудно перебросить подкрепление в Херсонскую область, – ISW

По мнению американских аналитиков, любая потенциальная передислокация российских сил на Херсонское направление, вероятно, ухудшит способность ВС РФ проводить операции под Авдеевкой, а также в Харьковской и Луганской областях.

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Вооруженные силы Российской Федерации, скорее всего, столкнутся с трудностями при попытке перебросить дополнительные силы в Херсонскую область для реагирования на продолжающиеся операции Сил обороны Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 9 ноября.

Американские аналитики указали на то, что российские военные блогеры заявили о продвижении украинских сил в лесные массивы к югу от села Крынки. По их словам, украинцы осуществили атаки в районе населенных пунктов Пойма, Песчановка, Подстепное, а также пытаются занять позиции между Подстепным и Козачьими Лагерями.

По информации военного обозревателя Константина Машовца, украинские силы установили постоянный контроль позиций от Антоновского железнодорожного моста севернее Поймы до Антоновского автодорожного моста севернее Олешек и перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка по меньшей мере в двух районах.

В ISW полагают, что основными российскими силами, отвечающими на украинские наземные операции на восточном берегу Херсонщины, являются части 22-го армейского корпуса (бывший Черноморский флот) и 70-й мотострелковой дивизии, а также 177-й морской пехотный полк (Каспийская флотилия) 18-й общевойсковой армии (ОА).

По данным аналитиков, 18-я САА была сформирована из других частей, ранее действовавших на херсонском направлении, и маловероятно, что новые части 18-й САА состоят из свежих сил или укомплектованы до штатной численности.

В отчете говорится, что при попытке усилить ВС РФ на Херсонском направлении за счет переброски сил из других участков фронта российское командование, вероятно, столкнется со значительными трудностями.

Как отмечают авторы публикации, ВС РФ продолжают накапливать силы для поддержки российского наступления под Авдеевкой и локализованных наступательных операций в Харьковской и Луганской областях.

"Любая потенциальная передислокация российских сил на Херсонское направление, скорее всего, ухудшит способность России поддерживать эти другие операции и усилия", — заключили в ISW.

Напомним, по данным DeepState от 9 ноября, Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Авдеевки, возле поселка Степовое Донецкой области. Уточняется, что оккупанты вели наступление на двух участках фронта.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что командование Вооруженных сил Российской Федерации будет продолжать бросать людей на штурмы Авдеевки до тех пор, пока город не будет полностью захвачен.