ЗСУ потрібно розширити плацдарм для танків: на лівобережжі тривають важкі бої, — ЗМІ

Поки що найпомітніші події контрнаступу України розгортаються на лівому березі Дніпра. ЗСУ вдалося закріпитися, і, якщо вдасться розширити відвойовану територію — в хід підуть танки, а ЗС РФ опиняться під серйозним тиском.

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Запеклі бойові зіткнення тривають на лівобережжі Дніпра в Херсонській області, де Сили оборони убезпечили певний плацдарм. Про це пише Sky News із посиланням на російських "військкорів".

Журналісти посилаються на інформацію так званого військкора "Рибаря", який у п'ятницю, 10 листопада, повідомив, що українські сили вели штурмові дії біля села Кринки наступного дня після того, як ЗСУ вдалося закріпитися в ще одному районі контрнаступу.

Поки наступальні дії України тривають без стратегічних результатів, найбільш помітні події розгортаються на лівому березі Дніпра, де ЗСУ цього тижня вдалося закріпитися.

Якщо вдасться розширити відвойований плацдарм на достатню територію, яку наразі утримують росіяни та спрямувати значну кількість танків, тоді російські війська опиняться під серйозним тиском.

За оцінками "Інституту вивчення війни", у командування ЗС РФ будуть складнощі з тим, щоб забезпечити підкріплення на лівобережжі Дніпра і водночас спрямувати необхідний ресурс у Запорізьку область і на схід України.

Нагадаємо, що ЗС РФ посилили атаки під Бахмутом, користуючись тим, що ЗСУ відвели сили на інші ділянки фронту. Про це також повідомили американські аналітики у зведенні за 9 листопада.

Також повідомлялося, що на тлі відсутності військових успіхів, Путін, можливо, скасує "пряму лінію". Пресслужба Кремля поки не називає дати традиційної відеозустрічі голови держави з жителями РФ.