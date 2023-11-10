"Великі ризики": Путін може скасувати "пряму лінію" в разі відсутності перемог, — ISW

За інформацією аналітиків, прессекретар президента РФ навмисне не називав точної дати, коли може відбутися пресконференція. Це дає змогу Кремлю в будь-який момент скасувати захід.

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Президент Росії має намір провести в грудні "пряму лінію", в якій він планує відповісти на запитання від журналістів і громадян. При цьому, для цього йому необхідні перемоги на полі бою. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 9 листопада.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву, що щорічний форум президента "Пряма лінія" і щорічна пресконференція не будуть розділені і пройдуть одночасно. При цьому, аналітики вважають, що точну дату спеціально не повідомляють, адже завдяки цьому у Кремля завжди є можливість скасувати заходи.

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Це на випадок, якщо ЗС РФ не вдасться отримати значні успіхи на фронті. Приміром, торік пресконференцію було скасовано у зв'язку з інформаційними ризиками та неготовністю Володимира Путіна відповідати на складні запитання про війну.

"Розпливчастість, з якою Пєсков оголосив про два заходи в прямому ефірі, свідчить про те, що Кремль, можливо, бажає проявити гнучкість, щоб скасувати їх, якщо вони означатимуть надто великі інформаційні ризики", — зазначили аналітики.

Якщо російським окупантам все ж таки вдасться роздобути незначні успіхи, тоді це буде оформлено як "оперативна перемога", кажуть аналітики. Відповідно, пресконференція пройде в позитивному для Путіна світлі.

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що вперше з початку вторгнення Володимир Путін проведе "пряму лінію" з росіянами. За словами журналістів, захід матиме передвиборчий характер і відбудеться перед переобранням Володимира Путіна. Попередня дата — 14 грудня.