Сотни тысяч потерь — не проблема: ВС РФ не собираются останавливаться на Авдеевке, — эксперт (видео)

По словам бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, врагу важно уничтожить все физические объекты на территории Авдеевки, чтобы украинским Силам обороны не за что было цепляться.

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Целью противника не является выход на границы Донецкой и Луганской областей. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожают Авдеевку и будут пытаться двигаться дальше. Об этом 12 ноября заявил военный обозреватель, полковник запаса Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ.

"Им (армии РФ — ред.) важно уничтожить все физические объекты на территории этого населенного пункта, чтобы украинским Силам обороны не за что было цепляться, не было где пережидать вражеские артиллерийские и авиационные атаки, чтобы уже буквально по руинам и на руины уже входить, чтобы взять эти руины под контроль. Очевидно, что противник не собирается останавливаться на территории Авдеевки, он планирует двигаться дальше", — сказал он.

По его мнению, сотни тысяч убитых российских военнослужащих не остановит руководство Кремля. Противник готов идти к колоссальному уровню потерь.

"... как видим, цифра давно уже ушла за отметку в 300 тысяч, но Путин продолжает искать ресурс и возможности для того, чтобы атаковать вновь и вновь наших защитников, которые ведут бои фактически вдоль всей 1450 километровой линии боевых столкновений", — отметил Владислав Селезнев.

Полковник напомнил, что еще в 2014 году Россия мечтала реализовать так называемый план "Новороссия".

"В состав этого квазигосударственного образования должны были войти 7 областей Украины, начиная от Харьковщины, далее Донетчина, Луганщина, Запорожская, Херсонская, Одесская области и Крым, Севастополь. Не сложилось у Путина так, как мечталось тогда. Но сейчас... они мечтают о том, чтобы уничтожить Украину как государство, а украинцев — как составляющую народов мира. Ведь без полного контроля над территорией Украины Россия никогда не состоится как империя", — заявил военный обозреватель.

Напомним, днем ранее Генштаб ВСУ сообщал, под Бахмутом противник продолжает атаковать украинские позиции.