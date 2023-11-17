"Движение вперед": Зеленский подтвердил создание плацдарма на левобережье Херсонщины (фото)

Глава государства отметил мужество украинских воинов, которые ежедневно работают над тем, чтобы вернуть стране свободу и справедливость.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил тот факт, что бойцам ВСУ удалось закрепиться на левом берегу Херсонской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале 17 ноября.

На опубликованных кадрах можно увидеть украинских защитников, которые ежедневно рискуя своей жизнью продолжают выполнять боевые задачи ради победы.

"Левобережье Херсонщины. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому и каждой, кто возвращает Украине свободу и справедливость!" — написал Владимир Зеленский.

Президент подтвердил успехи ВСУ на левом берегу Херсонской области Фото: Константин и Влада Либеровы Президент подтвердил успехи ВСУ на левом берегу Херсонской области Фото: Константин и Влада Либеровы Президент подтвердил успехи ВСУ на левом берегу Херсонской области Фото: Константин и Влада Либеровы Президент подтвердил успехи ВСУ на левом берегу Херсонской области Фото: Константин и Влада Либеровы Президент подтвердил успехи ВСУ на левом берегу Херсонской области Фото: Константин и Влада Либеровы

Больше подробностей по этому поводу от него не прозвучало.

Ранее информацию о создании плацдарма на левом берегу Херсонской области сообщили в командовании Морской пехоты ВСУ. Были проведены спланированные мероприятии по отпору российской агрессии и действия Сил обороны привели к эффективному и положительному результату.

"Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах", — говорится в сообщении.

Отдельно отмечено, что во время боевых действий за этот участок фронта оккупанты понесли колоссальные потери в живой силе и технике.

15 ноября информацию о плацдарме на левобережье подтвердили также в Офисе президента. Андрей Ермак отметил, что вопреки всему Силы обороны продолжают свою работу и закрепились на этом участке фронта. Благодаря этому открывается новая линия наступления на Крымский полуостров.