ВСУ смогли закрепиться на нескольких плацдармах на левом берегу Херсонщины, — командование

Во время боев оккупанты понесли большие потери в живой силе и технике. В частности, потеряли более 1200 военных и 24 танка.

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Силы обороны Украины смогли закрепиться на нескольких плацдармах на левом берегу Днепра. Об этом сообщается на странице "Морской пехоты" в Фейсбук.

"В результате заранее спланированных мероприятий по отпору широкомасштабной вооруженной агрессии РФ, Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах", — говорится в сообщении.

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ВСУ освободили новые территории на левом берегу Херсонской области, — ISW (карта)

Отмечается, что во время боев оккупанты понесли большие потери в живой силе и технике.

Потери оккупантов на левом берегу от начала операции:

Личного состава — 1216 убитыми и 2217 ранеными;

24 танка, 89 артиллерийских систем и минометов;

135 единиц разнообразной автомобильной техники;

48 единиц боевых бронированных машин, в частности, БТР и БМП, 9 РСЗО, 14 плавсредств, 15 единиц специальной техники;

4 командных пункта;

29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных.

135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, что в Офисе президента Украины впервые признали, что Силы обороны отвоевали плацдарм на левобережье в Херсонской области, что потенциально открывает новую линию наступления на Крым.

Ранее сообщалось, что ВСУ закрепились на левом берегу Херсонской области. Украинские военные проводят масштабные наземные операции на левом берегу Днепра. Силам обороны удалось продвинуться до Крынок.