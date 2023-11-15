ВСУ закрепились на левом берегу Херсонской области: в ISW рассказали детали

Украинские военные проводят масштабные наземные операции на левом берегу Днепра. Силам обороны удалось продвинуться до Крынок, рассказали аналитики.

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Вооруженные силы Украины закрепились на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 14 ноября.

"В выступлении в Институте Гудзона в Вашингтоне Ермак (глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, — ред.) подчеркнул, что, несмотря на сложную боевую обстановку, украинские войска "закрепились на левом берегу Днепра" и продолжают контрнаступательные действия на неопределенных участках фронта", — говорится в сообщении ISW.

Аналитики отметили, что с середины 2023 года украинские военные проводят более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу. Кроме этого, ВСУ способны удерживать и обеспечивать свои текущие позиции на временно оккупированной территории Херсонской области, считают в Институте изучения войны.

14 ноября украинские военные продолжили боевые действия на левом берегу Днепра и подтвердили наступление. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 13 ноября, ВСУ продвинулись к Крынкам. По сообщениям российских военкоров от 14 ноября, украинские бойцы пытались расширить зону контроля возле села. Еще один связанный с Кремлем военкор заявил, что российские военные перебрасывают подразделения из неопределенных мест для того, чтобы отбить атаки ВСУ под Крынками. Российский блогер утверждал, что оккупанты якобы вытеснили Силы обороны с неопределенных позиций вблизи села, однако аналитики ISW не нашли визуальных доказательств этого.

Также российский военкор утверждал, что возле Поймы, Песчановки и Подстепного идут интенсивные бои. Аналитики со ссылкой на российские источники рассказали, что ВС РФ используют огонь, чтобы предотвратить перемещение украинских военных и техники на левый берег.

Херсонское направление

Напомним, 13 ноября депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что серая зона на левом берегу Днепра расширяется. По его словам, в российских пабликах и у военкоров наблюдается паника из-за действий украинских бойцов на восточном берегу Херсонской области.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 12 ноября сообщили, что ВСУ достигли незначительного успеха на левом берегу Херсонской области и незначительно продвинулись на северо-восток от Херсона. В частности, оккупанты пытались, однако не смогли оттеснить украинских бойцов от Крынок.