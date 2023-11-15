Украинский плацдарм на Днепре открывает новую линию наступления на Крым, — The Guardian

Журналисты отметили, что официальному признанию того, что ВСУ находятся на левом берегу Днепра, предшествовали недели противоречивых сообщений.

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В администрации президента Украины впервые признали, что Силы обороны отвоевали плацдарм на левобережье в Херсонской области, что потенциально открывает новую линию наступления на Крым. Об этом пишет The Guardian.

Признанию того, что ВСУ находятся на левом берегу Днепра, предшествовали недели противоречивых сообщений.

По словам главы ОП Андрея Ермака, вопреки всему Силы обороны Украины закрепились на левом берегу Днепра. Об этом он заявил, выступая в Институте Гудзона в Вашингтоне (округ Колумбия). По его оценкам, пройдено уже 70% пути, а контрнаступление ВСУ развивается.

Положение в Авдеевке

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский накануне, 14 ноября, заявил, что обороне Авдеевки отводится ключевое значение в военных планах Киева: тяжелые потери РФ должны помешать расчетам оккупантов относительно более масштабных действий.

"Россия теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск чрезвычайно сложно. И каждый наш воин, который держит позиции, каждый наш воин, который выполняет боевые задания именно там, заслуживает чрезвычайной благодарности. Настоящие герои", — отметил Зеленский.

По его словам, чем больше российских сил будет уничтожено сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общее положение, общий ход этой войны.

В официальных российских отчетах о боях на востоке от города не упоминается, хотя известный российский военный блогер Рыбарь заявил, что на позициях вокруг Авдеевке наблюдается некоторое продвижение.

Бахмут находится примерно в 50 км от Авдеевки и в 20 км от Донецка.

Представитель ВСУ Александр Штупун заявил, что наиболее тяжелые бои были к югу от Авдеевки.

По его словам, за последние три дня оккупационная группировка войск активно применяла управляемые авиабомбы в Донецкой области, в частности в районе Авдеевки. За сутки ВСУ отразили 18 атак.

Поскольку контрнаступление Украины, которое длится четыре месяца, приносит определенные успехи, официальные лица Украины с осторожностью говорят о том, как развиваются события на левом берегу.

Из-за приближающейся зимы российские силы на оккупированном левобережье Херсонской области пытаются обустроить для себя логистику, сообщила в эфире "Радіо Свобода" руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. На днях два российских государственных информагентства опубликовали необычное сообщение, в котором говорилось, что ВС РФ перебрасывают войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра.

Однако через несколько минут эту информацию удалили. Подобная формулировка использовалась в сообщениях об отступлении российских войск в прошлом году. По словам Натальи Гуменюк, таким образом противник пытался определить готовность и способ реагирования ВСУ.

Напомним, что, по сообщениям портала DeepState, РФ применяет химоружие и не жалеет резервы.

Также сообщалось, что эксперт спрогнозировал тактику ВС РФ во время выборов в РФ относительно районов Авдеевки и Купянска.