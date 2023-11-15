"Все больше окружения": ВС РФ продвинулись дальше от железной дороги на севере Авдеевки, — Bild (карты)

Украинское командование вскоре встанет перед проблемой поставки боеприпасов для трех тысяч бойцов ВСУ, которые обороняют Авдеевку. При этом, как отмечают журналисты, ВС РФ готовы действовать точно так же, как воевали под Бахмутом.

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Подразделения ВС РФ смогли перерезать железнодорожную ветку, которая направляется к Авдеевке с севера. При этом они стали еще ближе к селу Степному и к дорогам, по которым ВСУ получают подкрепление. Общая тактика россиян похожа на действия во время оккупации Бахмута, но есть определенные отличия. О деталях боев под Авдеевкой рассказало немецкое издание Bild.

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Bild сравнил события под Авдеевкой с боями под Бахмутом. Журналисты напомнили, что россияне воевали за Бахмут 11 месяцев, "положив" ради этого, согласно оценкам западных аналитиков, от 10 до 20 тыс. военных ВС РФ (в среднем по 60 погибших россиян в день).

В статье указывается, что российские подразделения пересекли железнодорожные пути на северном фланге Авдеевки напротив Степного. Опубликовали карту, на которой видно красную линию боев, проходящую уже в 500 метрах от восточных окраин данного населенного пункта.

Ситуация к северу от Авдеевки под Степным по состоянию на 15 ноября 2023 года Фото: Скриншот Расстояние от Степного до линии боев у железной дороги Фото: DeepState

Авторы Bild отметили различные тактики, которые используют ВС РФ и ВСУ. В частности, ВС РФ атакуют пехотой, тогда как ВСУ имеет возможность использовать Bradly и танки. Тактика россиян дала им возможность достичь Степного, которое "все больше попадает под контроль России". Между тем перед украинским командованием может возникнуть проблема, как поставлять все необходимое четырем тысячам человек: по оценкам издания, это 3 тыс. военных и 1 тыс. гражданских.

Российская пехота продвигается вперед, вопреки минным полям и обстрелам артиллерии ВСУ, пишет Bild. Ориентировочно, ежедневно на этом отрезке фронта ВС РФ теряет от 100 до 200 человек — их называют "пушечным мясом". В целом же здесь погибло уже около 3 тыс. россиян (начало штурмов — с 10 октября 2023 года) и потеряно около 200 БТР и бронемашин. Украинцы противодействуют врагу БТР Bradly и танками, говорится в статье.

"Россияне продолжают наступать и все больше окружать Авдеевку", — пишет Bild, подчеркивая, что Генштаб ВСУ не будет тратить человеческие жизни, как это делает российское командование.

"Кремль использует своих солдат как пушечное мясо, теряя от 100 до 200 человек в день — это пошлина, которую Украина не может и не хочет платить", — подытожили в немецком СМИ.

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, начало штурмов Авдеевки состоялось 10-16 октября 2023 года. Тогда в Bild указали, что россияне бросили вперед танковую колонну в 100 танков, но их остановили бойцы ВСУ. Враг во время первой попытки атаки потерял 60 бронемашин и 200 человек живой силы.

15 ноября украинские военные эксперты отметили, что линия боев стала еще ближе к Авдеевскому коксохимическому заводу. Под угрозой — населенные пункты Северное и Тоненькое, через которые проходит логистический путь украинской группировки.

Между тем 13 ноября о ситуации на данном отрезке фронта написали эксперты DeepState. В аналитическом отчете указано, что во время боев под Авдеевкой российские подразделения иногда бьют артиллерией по своим войскам.

Напоминаем, во временно оккупированном Мариуполе ВС РФ готовятся к обороне, рассказал советник мэра Петр Андрющенко. По его словам, оккупанты устанавливают по городу РЭБ и делают специальные бойницы в заборах. В то же время РЭБ не срабатывает на территории областей РФ: накануне под ударами оказались военные заводы под Москвой и под Брянском.