"Выше, чем в боях за Угледар и Бахмут": в МВА назвали потери войск РФ в районе Авдеевки

Только по итогам 10 октября во время наступления оккупанты потеряли более сотни единиц техники, заявил глава администрации Барабаш.

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Уничтоженное количество техники российских оккупантов в боях за Авдеевку уже может превышать их потери и в Угледаре, и в Бахмуте. Подробности сообщил Виталий Барабаш, руководитель Авдеевской городской военной администрации, в интервью "Укрінформу".

В боях вблизи Авдеевки, по его оценке, остались без 400 единиц различной техники. Также оккупанты потеряли минимум три-четыре тысячи погибшими. Количество раненых еще выше и может пересечь отметку в более чем семь-восемь тысяч раненых военных.

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"Многие говорят, что потери врага на Авдеевском направлении уже превысили его потери и в Угледаре, и в Бахмуте", — пояснил он.

По его словам, некоторые специалисты называют цифру потерь в технике у россиян в район 200 или же 400 единиц. Он склоняется ко второму варианту, поскольку только по итогам 10 октября оккупанты потеряли более сотни единиц техники.

"Ехало почти 100 единиц техники и около 60 из нее было уничтожено. Они шли колоннами, во время первой волны много техники уничтожено", — пояснил он.

Бои в районе Авдеевки данные от Генштаба ВСУ

На Авдеевском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ за 14 ноября, при поддержке авиации российские войска не оставляли попыток окружить Авдеевку. Украинские воины и в дальнейшем стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Тщетными наступления россиян были южнее Авдеевки, Новокалиново, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны в этих локациях отражено 18 атак.

Напомним, 9 ноября эксперт объяснил, зачем войскам РФ нужна Авдеевка. По мнению военного аналитика Ивана Ступака, захват города нужен Москве, чтобы во время президентской избирательной кампании показать успех войск РФ.