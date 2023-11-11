"Мы простреливаем": в ВСУ рассказали, действительно ли враг контролирует Степное возле Авдеевки (видео)

На Авдеевском направлении фиксируется снижение интенсивности российских штурмов. Враг закрепляется, подтягивает резервы и перегруппировывается ближе к железной дороге, рассказали в ВСУ.

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Вооруженные силы Российской Федерации не контролируют Степное и Авдеевский террикон. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Сергей Волков в эфире телеканала "Эспрессо".

"На самом деле там (в районе Степного, — ред.) идут бои. И, так же как они кричат, что контролируют Авдеевский террикон... они его не контролируют, потому что мы его простреливаем, они ничего не могут там сделать", — сказал Сергей Волков.

Он отметил, что об огневом контроле не могут говорить ни враг, ни украинские бойцы, ведь в районе не утихает артиллерия. Военный пояснил, что контроль над территорией фиксируется пехотой, однако украинское руководство бережет личный состав, поэтому не отправляет ребят на штурм. Сейчас ВСУ применяют артиллерию и беспилотные летательные аппараты, которые выполняют функции стрелковой и точечно артиллерийской борьбы.

Также Сергей Волков рассказал, что на Авдеевском направлении происходит снижение интенсивности российских штурмов. Зато враг закрепляется, подтягивает резервы и перегруппировывается ближе к железной дороге. По его словам, оккупанты хотят двигаться в сторону завода.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 10 ноября сообщили со ссылкой на российских военкоров, что оккупанты якобы вошли в окрестности Степного Донецкой области. В частности, россиянин отметил, что ВС РФ якобы имеют тактические успехи у населенного пункта, тогда как целью врага является окружение Авдеевки и лишение возможности ВСУ удерживать позиции в тыловых районах на Авдеевском направлении.

10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в течение месяца ожесточенных боев возле Авдеевки ВСУ удалось уничтожить около десяти тысяч оккупантов. Также было поражено более ста вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и семь самолетов Су-25.