10 тысяч убитыми и сотни единиц техники: Залужный назвал потери ВС РФ под Авдеевкой (фото)

Украинским бойцам удалось уничтожить в боях за Авдеевку более ста вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и семь самолетов Су-25, рассказал главнокомандующий ВСУ.

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В районе Авдеевки Донецкой области ожесточенные бои продолжаются в течение месяца. Вооруженным силам Украины удалось нанести значительные потери врагу в живой силе и военной технике. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.

"Месяц, как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц ожесточенных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону", — сказал Валерий Залужный.

Он отметил, что в течение этого времени украинские военные ликвидировали около десяти тысяч российских военных. Кроме этого, было уничтожено более ста вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и семь самолетов Су-25.

Главнокомандующий поблагодарил бригады, подразделения, пехоту, артиллеристов, танкистов, разведчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, медиков и каждого защитника и защитницы, которые защищают Авдеевку от оккупантов.

"Склоняю голову перед теми, кто на щите. Вечная Память и почет", — подчеркнул Валерий Залужный.

Ситуация в Авдеевке: что известно

9 ноября начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к третьей волне штурма Авдеевки Донецкой области. По его словам, враг стянул резервы под город и ожидает улучшения погоды. Оккупанты давят на город, используя пехоту, и круглосуточно обстреливают позиции ВСУ.

Кроме этого, командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что оккупанты делают попытки захватить Авдеевку в течение месяца, однако теряют живую силу и бронетехнику. В Генштабе ВСУ утром 9 утра завили, что враг пытался атаковать пять населенных пунктов на Авдеевском направлении, а именно они двигались в сторону Керамика, Степного, Северного, Первомайского и Авдеевки.

Напомним, 9 ноября полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что российские военные не смогут захватить Авдеевку в ближайшие несколько месяцев. Он считает, что существует вероятность, что враг не сможет провести третью волну наступления из-за погоды.