Отступят ли из Авдеевки: командующий Тарнавский объяснил планы по обороне города (фото)

Бойцы ВСУ будут удерживать позиции в Авдеевке, уверен командующий Тарнавский. При этом россияне продолжат получать сожженные бронемашины и тысячи трупов, пытаясь достичь успеха на данном отрезке фронта.

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ВС РФ в течение месяца делают попытки захватить город Авдеевку в Донецкой области, при этом теряя бронемашины и живую силу. Бойцы Сил обороны продолжат оборонять населенный пункт и будут "цепляться" за каждый выступ рельефа, чтобы удержать позиции. Об этом говорится в заметке командующего ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram-канале.

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Тарнавский заявил, что под Авдеевкой россияне получили "сотни сгоревших бронемашин и тысячи трупов", но успехов не имели. Генерал выразил уверенность, что оборона населенного пункта будет продолжаться: "А мы стоим. И будем стоять", — сказал он.

Также военный пояснил, что бойцы Сил обороны будут использовать "дома, терриконы или озерца", чтобы остановить попытки россиян продвинуться вперед. Заверил, что врагу отомстят за преступления, совершенные во время войны в Украине.

Тарнавский — о боях под Авдеевкой 9 ноября 2023 года Фото: Telegram / Александр Тарнавский, командующий ОСУВ "Таврия"

Генерал также опубликовал ряд фото, сделанных на линии фронта на востоке. На фотографиях — разрушенные россиянами города и бронемашины ВС РФ, которые были подбиты бойцами Сил обороны.

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Бои под Авдеевкой — детали

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 9 ноября 2023 года указано, что ВС РФ пытались атаковать пять населенных пунктов на Авдеевском направлении: в сторону Керамика, Степного, Северного, Первомайского и Авдеевки. Аналитики волонтерского сообщества DeepState отметили, что вражеские подразделения все же имели определенный успех на северном фланге в районе села Степного.

Ситуация на линии фронта возле Авдеевки по состоянию на 9 ноября 2023 года Фото: DeepState

Отметим, глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 9 ноября заявил, что россияне сбрасывают на город управляемые авиабомбы. При этом, чтобы прицелиться, используют дым, который поднимается над гражданскими печками-"буржуйками". Между тем полковник ВСУ Роман Свитан уверен, что подразделениям ВС РФ не захватить населенный пункт. Причина — ухудшение погодных условий, которое отложит третий штурм до весны 2024 года.

Между тем представитель 110 бригады ВСУ Антон Коцуконь отметил, что российское командование собрало под Авдеевкой 40 тыс. человек живой силы и все же готовится к третьей атаке и окружению подразделений ВСУ, которые защищают город.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин прибыл в Казахстан, надеясь заключить соглашение о военном сотрудничестве. при этом российский политик в четвертый раз не смог правильно назвать имя казахстанского президента, с которым планирует договориться о сотрудничестве.