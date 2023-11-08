Полуокружение Авдеевки: ВС РФ собирает живую силу и снаряды для третьего удара по городу (видео)

Российское командование готовится в третий раз штурмовать Авдеевку, рассказал боец ВСУ. Во время атак враг использует новую тактику — "поймать на живца" артиллерию ВСУ.

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ВС РФ сосредоточили вокруг Авдеевки 40 тыс. военных и продолжают попытки оккупировать город. Между тем город находится в полуокружении, поскольку враг охватил его с трех сторон, продолжая обстрелы артиллерией и авиацией. О деталях ситуации на отрезке фронта к северо-западу от Донецка рассказал представитель 110 ОМБр Антон Коцуконь в эфире "Радио Свобода" и Всеукраинского телемарафона.

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Коцуконь рассказал, что Силы обороны продолжают отражать атаки россиян из всего имеющегося оружия — из артиллерии, БМП, минометов. Показал, как 8 ноября 2023 года выглядит Авдеевка: "Город полностью разбит — здесь непрестанно идут бои:[бьет — ред.] артиллерия, авиация". На видео, снятом прямо во время российского обстрела, слышны прилеты вражеских снарядов.

По словам бойца, российское командование собрало под Авдеевкой 40 тыс. резервов и накапливает снаряды различных калибров. Хотя сейчас на данном отрезке "оперативная пауза", но намерение захватить город у врага и дальше есть. Также отметил, что россияне изменили тактику и научилась противодействовать Силам обороны — "ловить на живца". Объяснил, что сначала вперед идет небольшая группа из 10-20 россиян, которые выслеживают украинскими дронами и уничтожаются артиллерией. Таким образом обнаруживают позиции артиллерии ВСУ и пытаются попасть по ней ответными ударами.

"Город в полуокружении с трех сторон. Его постоянно обстреливают", — подчеркнул Коцуконь.

Ситуация под Авдеевкой: линия боев к северо-западу от Донецка по состоянию на 8 ноября 2023 года Фото: DeepStateMAP

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш объяснил, с чем встретятся российские войска, которые вступят на территорию Авдеевского коксохима. Чиновник уверен, что завод станет для них "ловушкой" и захват этой местности не будет иметь для них стратегического значения. Впрочем признал, что россиян интересует не так предприятие, как дорога, которая проходит неподалеку от него. Также отметил, что часть местных жителей отказывается покидать город.

Волонтерское сообщество DeepState также следит за ситуацией на отрезке фронта возле Авдеевки. Аналитики отметили, что российские подразделения пытаются атаковать с трех направлений, но — без успеха. При этом в лесопосадках к югу от Авдеевки, возле Водяного, местность "просто закидана трупами".

Между тем военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что россияне все еще готовятся в третий раз атаковать Авдеевку. Если враг туда бросит максимально большое количество живой силы, то возможны два варианта развития событий: либо отступление ВСУ, либо введение украинских резервов.

Напоминаем, росСМИ сообщили о гибели офицеров ВС РФ в центре Донецка. Утверждают, что по ним ударила ракета HIMARS во время совещания по боям вокруг Авдеевки. В то же время ракеты ВС РФ в течение прошлого года 60 раз ударили по энергетической инфраструктуре Украины: об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время визита в США.