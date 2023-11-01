"Нас разматывают на подходе": ВС РФ жалуются на потери в Авдеевке, но закрепятся возле коксохима

Оккупанты утверждают, что контролируют террикон, продвинулись за железную дорогу и атакуют в направлении Степного.

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Российские Z-каналы продолжают жаловаться, что под Авдеевкой военных ВС РФ бросают в мясные штурмы. Оккупанты сообщают, что им не удается выйти даже на расстояние стрелкового боя, потому что их уничтожают еще на подходе, и атаки не дают результата. Об этом пишут в телеграмм-канале "Вожак Z".

"Сейчас на участке складывается так, что мы не можем выйти на дистанцию стрелкового боя. Нас разматывают из минометов и АГС на подходе. Начинают работать наши танки — их сразу ищут камикадзе противника. Отсюда потери группы на выходе. Это и есть "мясной штурм" в самом своем незамутненном виде. Результата — ноль. Есть отдаленная догадка, что все наши атаки для того, чтобы истощить их, а потом зайдут регуляры и завершат работу мощным ударом. Главное, чтобы наш полк не кончился, пока идут регуляры", — написал админ паблика.

Впоследствии он добавил, что на их участке за последние сутки особых изменений не произошло — идут позиционные бои, работают танки, арты, дроны.

"Террикон наш, но Силы обороны постоянно отрабатывают по нему из минометов. Когда возьмем Коксохим — дело пойдет быстрее. Противник подтверждает, что ВС РФ пересекли железную дорогу и атакуют в направлении Степного. Также идет закрепление в районе Коксохима", — пишет автор.

Напомним, что визуально установлено, что российские оккупанты потеряли более 200 единиц техники за время штурмов Авдеевки. Враг начал наступление в районе Красногоровки, Водяного, Песков и Верхнеторецкого.

Ранее сообщалось, что 1 ноября в СМИ писали, что ВС РФ проводят самое жестокое наступление за всю войну под Авдеевкой.