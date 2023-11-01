"Нас розмотують на підході": ЗС РФ жаліються на втрати в Авдіївці, але закріплються біля коксохіма

Окупанти стверджують, що контролюють терикон, просунулися за залізницю і атакують в напрямку Степового.

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Російські Z-канали продовжують скаржитися, що під Авдіївкою військових ЗС РФ кидають у м'ясні штурми. Окупанти повідомляють, що їм не вдається вийти навіть на відстань стрілецького бою, бо їх знищують ще на підході, і атаки не дають результату. Про це пишуть у телеграм-каналі "Вожак Z".

"Зараз на ділянці складається так, що ми не можемо вийти на дистанцію стрілецького бою. Нас розмотують із мінометів та АГС на підході. Починають працювати наші танки — їх одразу шукають камікадзе противника. Звідси втрати групи на виході. Це і є "м'ясний штурм" у самому своєму незамутненому вигляді. Результату – нуль. Є віддалений здогад, що всі наші атаки для того, щоб виснажити їх, а потім зайдуть регуляри та завершать роботу потужним ударом. Головне, щоб наш полк не скінчився, доки йдуть регуляри", — написав адмін пабліку.

Згодом він додав, що на їхній ділянці за останню добу особливих змін не сталося — ідуть позиційні бої, працюють танки, арти, дрони.

"Терикон наш, але Сили оборони постійно відпрацьовують по ньому з мінометів. Коли візьмемо Коксохім – справа піде швидше. Противник підтверджує, що ЗС РФ перетнули залізницю і атакують у напрямку Степового. Також йде закріплення в районі Коксохіму", — пише автор.

Нагадаємо, що візуально встановлено, що російські окупанти втратили понад 200 одиниць техніки за час штурмів Авдіївки. Ворог почав наступ в районі Красногорівки, Водяного, Пісків та Верхньоторецького.

Раніше повідомлялося, що 1 листопада в ЗМІ писали, що ЗС РФ проводять найжорстокіший наступ за всю війну під Авдіївкою.