Продвижение оккупантов под Купянском остановлено, ВСУ контратакуют под Авдеевкой, — ISW (карты)
По данным аналитиков, ссылающихся на российские источники, 31 октября Силы обороны контратаковали в районе Авдеевки, но без подтвержденных продвижений. Сообщается, что ВС РФ справились с контратаками ВСУ возле террикона под Авдеевкой.
Российские войска продолжают преследовать свою основную текущую цель — захват оставшейся части Луганской области и продвижение в Харьковской и Донецкой с востока и севера соответственно. Наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная продолжаются, но 31 октября не было подтвержденных продвижений. Об этом сообщается в сводке "Института изучения войны" (ISW) от 31 октября.Важно
Генштаб ВСУ сообщил о безуспешных атаках в районе Ивановки (20 км от Купянска) и Надии (16 км от Сватово), на Лиманском же направлении наступательных действий не было.
Российские источники сообщили, что 30 октября ВС РФ атаковали районы Синьковки, Кисловки (20 км от Купянска) и Макеевки (22 км от Кременной), но без уточнений результатов. Другие российские источники сообщали о позиционных боях в районе Серебрянского лесничества (10 км от Кременной).
31 октября российские источники сообщали о безуспешных операциях Сил обороны на линии Купянск-Святово-Кременная.
В утренней сводке Генштаба ВСУ от 1 ноября отмечается, что украинские защитники отразили более 10 атак противника.
"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надия Луганской", — говорится в публикации.
Наступление ВС РФ на Авдеевку
Российские источники также сообщали, что 31 октября ВСУ контратаковали в районе Авдеевки, но без подтвержденных продвижений. Российские "военкоры" сообщили, что ВС РФ отразили украинские контратаки возле террикона под Авдеевкой.
Относительно интенсивности боев на Авдеевском направлении из РФ поступают противоречивые сведения: одни говорят о наращивании темпа, другие — о том, что интенсивность боестолкновений снижается.
Вместе с тем в ISW отмечают подтвержденное продвижение российских войск под Авдеевкой 31 октября. Геолоцированные кадры, опубликованные 30 октября, свидетельствуют о том, что ВС РФ добились небольшого продвижения к юго-западу от Авдеевки. Дополнительные геолоцированные кадры от 30 октября указывают на то, что российские силы продвинулись к юго-западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки).
30, 31 октября российские "военкоры" заявляли о продвижении ВС РФ в районе Авдеевского коксохимического завода. Еще один источник утверждал, что наступление на территории предприятия пока только готовится.
31 октября российские войска продолжили наступление к западу и юго-западу от Донецка и добились подтвержденного продвижения. На проверенных кадрах ВС РФ незначительно продвинулись к югу от Новомихайловки (20 км от Донецка).
31 октября Генштаб ВСУ сообщал о безуспешных атаках ВС РФ в районе Марьинки и Новомихайловки.
"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяет авиацию, — говорится в сводке ВСУ от 1 ноября.
Действия противника под Авдеевкой названы безуспешными. В общей сложности в этом районе было около 20 атак. На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия — отражено более 20 атак оккупантов, отмечается в публикации ВСУ.
Напомним, что 1 ноября Воздушные силы сбили 18 из 20 Shahed и ракету Х-59 ВС РФ.
Также сообщалось, что в публикации NYT говорится, что в одном из подразделений ВСУ под Авдеевкой из 50 человек без ранений только шесть. Само же наступление на город оценивается как самое ожесточенное с начала войны.