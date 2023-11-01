Кровавая цена за Авдеевку: ВС РФ проводят самое жестокое наступление за всю войну, — NYT

По словам журналистов, Авдеевка имеет стратегическую ценность для оккупантов. Ее захват отбросит украинские войска от Донецка и откроет основные железнодорожные и автомобильные маршруты для ВС РФ в этом районе.

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Битва за Авдеевку стала самой дорогостоящей для России в полномасштабной войне. Так, артиллерия ВСУ уничтожала колонны бронетехники и пехоту ВС РФ на подступах к городу в очень больших масштабах. Об этом пишет New York Times.

Издание пишет, что спустя почти три недели после начала сражения российская армия не смогла совершить быстрый прорыв, на который рассчитывала. Потери россиян под Авдеевкой больше, чем потери во время наступления на Угледар.

Сообщается, что бои в первый день большого наступления на Авдеевку были настолько интенсивными, что у 110-й отдельной механизированной бригады закончились беспилотники, и она обратилась за подкреплением к 109-й бригаде, расположенной неподалеку.

Журналисты отметили, что Авдеевка стала мишенью для ВС РФ еще с 2014 года. Как рассказал боец в 109-й бригаде территориальной обороны, это самое жестокое наступление на город за все время войны.

"Максимум, что у нас было, — это полдня тишины", — сказал он.

Отмечается, что ВСУ продолжают блокировать для РФ использование основных автомагистралей и железных дорог вдоль линии фронта. Поэтому Авдеевка имеет стратегическую ценность для оккупантов. Ее захват отбросит украинские войска от Донецка и откроет основные железнодорожные и автомобильные маршруты для российских войск в этом районе.

Кроме того, как сообщается, город имеет и политическую ценность. Захват города после стольких лет сопротивления стал бы крупным успехом для президента России Владимира Путина в преддверии зимы.

Напомним, что оккупанты под Авдеевкой в Донецкой области ведут активные бои пехотой и перегруппировываются, подтягивая технику и перебрасывая личный состав. Глава администрации Виталий Барабаш отметил, сейчас ситуация под Авдеевкой сложная. Враг давит и пытается штурмовать украинские позиции.