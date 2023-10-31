Авдеевка — не Мариуполь. Почему России будет труднее взять коксохим, чем Азовсталь

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На Донецком направлении, в районе г. Авдеевка, очевидно, командование противника проводит тактическую перегруппировку сил и средств в частях и соединениях, действующих на направлениях его "главных усилий". Думаю, она не продлится дольше суток, поэтому в ближайшее время противник возобновит массированные атаки и штурмовые действия по нескольким направлениям и участкам.

Несколько суток назад я написал, что, очевидно, судьба Авдеевского района обороны будет решаться на его южном фасе.

Однако, очевидно, противник "немного" пересматривает эту ситуацию. Все большее значение приобретает именно северный фас, где для него складывается более благоприятная ситуация.

Там, вероятно, 114-я отдельная мотострелковая бригада (ОМСБр) противника, из состава 1-го армейского корпуса (АК), при поддержке подразделений 15-й ОМСБр и 277-го отдельного стрелкового батальона мобилизационного резерва (ОСБ МР) попытаются прорваться в район Авдеевского коксохимического комбината, а также по направлению на с.Степное и с.Бердычи.

Противник подтянул к своим передовым позициям в районе высоты с отметкой 230, по крайней мере, 2 подразделения (до роты каждое) типа "Шторм-Z" (явный признак подготовки к интенсивным атакующим действиям на этом участке), а также отдельные подразделения 109-го МСП МР 1-го АК.

Сейчас командованию противника, в отношении северного фаса, придется решить определенную дилемму. Дело в том, что наступать дальше на сравнительно широком фронте (и на Степное, и на коксохим) для него будет трудно (это потребует постоянного ввода в бой свежих сил).

В то же время вполне очевидно, что в случае взятия противником под контроль "коксохима", для него острая необходимость в прорыве на Бердычи и Степное просто отпадет. Ведь в таком случае задачу по выходу в район с.Орловка (то есть, собственно на тылы всего Авдеевского района обороны) станет возможно выполнить по кратчайшему пути с применением меньших сил, чем это было бы в случае прорыва "в обход" через Степное и Бердычи.

Однако, атакующие и штурмовые действия в зоне сплошной промышленной застройки — это то еще "удовольствие". Вспомните, как держался "Азов" на "Азовстали" — и поймете все прелести для атакующих\штурмующих войск противника в случае их попытки атаковать собственно Авдеевский коксохимический комбинат.

В этом смысле мариупольские условия с авдеевскими даже не сравнить. Там противник практически изолировал наши подразделения и держал их в окружении, атакуя почти непрерывно и имея возможность выбирать направления и участки для своих атак и штурмов по своему усмотрению, одновременно беспрепятственно "ровняя" территорию завода "в щебень" авиацией и артиллерией.

В районе Авдеевки этих всех бонусов противник лишен, прорваться к коксохиму он, на данный момент, может только на одном направлении (хорошо известном украинскому командованию), со стороны высоты с отметкой 230, его авиация и артиллерия вынуждены учитывать действующую в этом районе ПВО ВСУ и их контрбатарейные возможности… А бесперебойность атакующих и штурмовых действий в этом случае — скорее минус, чем плюс для противника.

Да, "вывалиться" сразу и быстро на тылы всего Авдеевского района обороны ВСУ через Авдеевский коксохимический комбинат (выход на рубеж Орловка–Ласточкино) для противника… ну-у-у-у очень "заманчиво". Однако, очевидно, "пройти везде" его территорию будет стоить ему явно "критически дорого", если не "запредельно" дорого.

Кстати, все эти соображения, очевидно, посетили головы российских комАндЬОров и начальников соответствующего уровня еще несколько суток назад, о чем свидетельствуют сразу несколько вещей:

введение по направлению с.Каменка–Песочный карьер подразделений свежей 21-й ОМСБр противника, с очевидной целью обойти "межставковое дефиле", расположенное севернее него, и таким образом обеспечить "с юга" подразделениям 114-й и 15-й ОМСБр возможность наступать именно в сторону "коксохима" со стороны "Терикона";

уже упомянутое мной подтягивание к переднему краю в район позиции "Терикон" зековских "штормистов" и "мобилизационного резерва" (противник на этом направлении имеет еще один "резервный" МСП);

введение в бой именно на этом направлении 15-й ОМСБр… причем, именно на левом фланге полосы наступления 114-й ОМСБр (то есть, собственно, по дирекции "Терикон"–"коксохим").

Насколько я понимаю, командование противника также рассчитывает на то, что его группировка, действующая на южном фасе (по направлению Водяное–Тоненькое и Водяное–Северное) — это, в основном, силы и средства также 1-го АК, поддерживаемые подразделениями 55-й ОМСБр противника из состава 41-й общевойсковой армии (ОВА), которую, как оказывается, также сюда пригнали с Лиманского направления, помогут северной группе… Главным образом, оттянув на себя часть украинских тактических и оперативных резервов. Их последнее продвижение в сторону с.Тоненькое, как надеется российское командование, вероятно, по его расчетам, таки заставит украинское командование развернуть дополнительные силы по рубежу Тоненькое–Северное.

Думаю, когда они это "зафиксируют", тогда 114-я, 15-я и 21-я ОМСБр "резко оживятся" в сторону Авдеевского коксохима…

В завершение, несколько слов о значении, которое придает "операции в районе г. Авдеевка", очевидно, российское командование и в целом военно-политическое руководство РФ.

Чтобы избежать лишних слов по этому поводу, перечислим более-менее крупные формирования российских войск, которые УЖЕ задействованы в ней…

главные силы 8-й гв.общевойсковой армии (включая ее 1-й АК почти в полном составе) и отдельными частями 20-й и 150-й мотострелковых дивизий (МСД) из состава УВ "Юг";

главные силы 2-й гв. общевойсковой армии из состава УВ "Центр" (15-я, 21-я ОМСБр УЖЕ введены в бой, 30-я, насколько я понял, или в резерве на этом направлении, или также в ближайшее время будет введена в бой, вероятно, на южном фасе);

часть войск (сил) 41-й общевойсковой армии (по крайней мере, ее 55-я ОМСБр уже пробовала пробиться в сторону с. Нетайлово);

отдельные части 90-й гв.танковой дивизии (тд), ведь в сводках о потерях ВС РФ появились упоминания и об этих "броварских мародерах и насильниках";

ну и целая куча "приданных" частей и соединений, перечислять которые — можно с ума сойти…

И вся эта шобла собралась на одном оперативном направлении.

А еще, в этом контексте, можно вспомнить о "новосформированной" 25-й общевойсковой армии, которая сейчас на Лиманском направлении "подменила" собой вышеупомянутые объединения и соединения российских войск и 68-го АК, который южнее Донецка пытается "создать проблемы" для ВСУ силами своей 39-й ОМСБр…

Очевидно, что все они действуют согласно одного замыслу (плану), о ходе выполнения которого, собственно, и "заслушивал" месье Герасимова в штабе Южного военного округа (ЮВО) в Ростове сам пуйло пару недель назад… Ему сейчас крайне нужна более-менее значимая "победа".

Но, учитывая реальный ход событий "под Авдеевкой" на данный момент, очевидно, у нашего военного командования также возникли "определенные мысли" по поводу всей этой "ситуации".

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