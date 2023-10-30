ВС РФ подтягивают войска под Авдеевку: ожидается волна штурмов, — ГВА

Глава администрации Виталий Барабаш отметил, сейчас ситуация под Авдеевкой сложная. Враг давит и пытается штурмовать украинские позиции.

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Оккупанты под Авдеевкой в Донецкой области ведут активные бои пехотой и перегруппировываются, подтягивая технику и перебрасывая личный состав. Об этом сообщает начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас они в основном проводят активности своей пехотой, идет перегруппировка с их стороны", — отмечают в МВА.

По его словам, сейчас ситуация под Авдеевкой сложная. Враг давит, пытается штурмовать позиции.

"Они подтягивают много техники, перебрасывают личный состав с других направлений. Мы понимаем, что в ближайшие дни будет новая волна", — добавил Барабаш.

Ситуация с Авдеевским терриконом: детали

По словам Барабаша, террикон сейчас — это серая зона.

"Не о чем говорить. Это же война не 1941 года, где за каждую высоту нужно положить тысячи людей. Сейчас очень много средств разведки, которые позволяют контролировать очень большие площади и дороги", — говорит начальник Авдеевской городской военной администрации.

Он отметил, что если бы Вооруженные силы Украины находились на этом терриконе, то были бы постоянно под обстрелами артиллерии.

"В принципе, это то что мы сейчас делаем. Оккупанты туда лезут, мы их уничтожаем, все очень просто", — добавил Барабаш.

Напомним, ранее Виталий Барабаш сообщил, что несмотря на уменьшение штурмов из-за погодных условий на Авдеевском направлении, российские силы компенсируют это ударами из артиллерии, авиации и минометов.